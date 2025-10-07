  1. Clients Privés
Déchets Ouest lausannois : campagne pour le tri des déchets verts

ATS

7.10.2025 - 14:02

Les communes d'Ecublens, Chavannes-près-Renens, Saint-Sulpice, Renens et Prilly lancent une campagne conjointe de sensibilisation sur les déchets organiques, plus spécifiquement sur les déchets de cuisine. Triés correctement, ils deviennent une ressource précieuse.

Une campagne lancée dans cinq communes de l'Ouest lausannois met l'accent sur l'importance du tri des déchets de cuisine (photo d'illustration).
Une campagne lancée dans cinq communes de l'Ouest lausannois met l'accent sur l'importance du tri des déchets de cuisine (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

07.10.2025, 14:02

07.10.2025, 14:03

Aujourd'hui, le sac d'ordures ménagères standard de l'Ouest lausannois comprend encore un tiers de déchets organiques. Principalement composés d'eau, ces derniers n'ont rien à faire dans les fours d'incinération de l'usine Tridel, soulignent les cinq communes mardi dans un communiqué.

La campagne «Ceci n'est pas une peau de banane, mais du compost» souligne que les déchets organiques, jetés dans la poubelle verte, puis dans le bac de collecte du bâtiment, sont transformés en biogaz et en compost. Ces deux produits sont très utiles pour la collectivité et l'environnement.

En effectuant ce geste de recyclage, la population contribue ainsi à la réduction de la quantité des déchets incinérés. Un geste qui génère des économies financières pour les communes et leurs habitants.

Le coût d'élimination d'une tonne de déchets incinérables est deux fois plus élevé que le recyclage de l'équivalent en déchets organiques, soulignent les communes. Et de citer à titre d'exemple les économies potentielles pour une famille de quatre personnes: jusqu'à 40 sacs de 35 litres en un an, soit 80 francs.

Les communes de l'Ouest lausannois rappellent encore que les déchets organiques doivent être conditionnés dans des sacs compostables certifiés (logo ok compost), ou en vrac. Les sacs plastique et autres déchets organiques polluent la matière et compliquent fortement la valorisation en biogaz et compost.

