  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Projet de loi Oui en commission à la primauté des CCT étendues

ATS

17.2.2026 - 11:24

Les conventions collectives de travail (CCT) doivent primer sur les lois cantonales en matière de salaire minimal. Après le National, la commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats approuve un projet du Conseil fédéral en ce sens, que ce dernier a élaboré à contre-coeur.

Le National a validé l'été dernier la primauté des CCT étendues sur les salaires cantonaux minimaux (archives).
Le National a validé l'été dernier la primauté des CCT étendues sur les salaires cantonaux minimaux (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.02.2026, 11:24

17.02.2026, 13:42

Actuellement, une CCT ne peut être étendue que si elle ne contient rien de contraire au droit fédéral ou cantonal. Ainsi, les salaires minimaux cantonaux l'emportent sur ceux prévus par les CCT étendues.

Le projet prévoit de renverser la vapeur. Il faut pouvoir appliquer les clauses des CCT, de force obligatoire et fixées au niveau fédéral. Le projet permet de lutter contre la fragmentation croissante du travail et de protéger le partenariat social de l'érosion, estime la commission dans un communiqué publié mardi.

Toutefois, les cantons de Genève et de Neuchâtel, qui ont déjà décidé que leurs salaires minimaux cantonaux prévalaient, doivent pouvoir maintenir ce régime. Contacté par Keystone-ATS, le président de la commission Erich Ettlin (Centre/OW) a précisé que les cantons du Jura, du Tessin et de Bâle-Ville, qui ont aussi introduit un salaire minimum, ne sont pas concernés parce que, dans leur cas, les CCT de force obligatoire ont déjà la priorité.

De plus, la commission a ajouté une nouvelle disposition qui exclut toute baisse salariale qui réduirait le salaire à un niveau inférieur à celui du salaire minimum actuellement en vigueur. Mais elle a rejeté, par 7 voix contre 5, une proposition visant à limiter ce maintien des droits acquis à la durée de validité de la convention collective de travail, mais au maximum à deux ans.

Gauche et PVL opposés

Pour des raisons d'ordre institutionnel, une minorité de la commission est opposée au projet. Elle estime qu'il n'est pas compatible avec la Constitution et qu'il empiète sur le système fédéraliste de répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

Le débat au National en juin passé était animé et émotionnel, marqué par l'indignation de la gauche et du PVL. Le Conseil fédéral est aussi opposé au projet, estimant que la modification porte atteinte à plusieurs principes. Il a été contraint de légiférer après l'adoption par les Chambres fédérales en 2022 d'une motion de M. Ettlin.

Les plus lus

Un journaliste de la RTS dans la tourmente pour ses propos sur un athlète israélien
«L'esprit du curling est mort» : rififi sur la glace de Cortina
Suivez le huitième de finale Suisse - Italie en direct
McGrath sur son énorme craquage : «C'était une expérience surréaliste»
Risque d'avalanches en Valais : situation tendue, trafic perturbé