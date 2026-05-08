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Sondages Oui à la réforme du service civil, impasse sur l'initiative UDC

ATS

8.5.2026 - 06:00

La modification de la loi sur le service civil devrait être adoptée, selon le premier sondage de la SSR publié vendredi. Pour l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», l'issue du vote est encore floue.

Selon le premier sondage SSR, le «oui» et le «non» à l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» sont au coude à coude (image d'illustration).
Selon le premier sondage SSR, le «oui» et le «non» à l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» sont au coude à coude (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

08.05.2026, 06:00

08.05.2026, 06:54

Si le peuple avait voté début mai sur l'initiative UDC «sur la durabilité», 47% des personnes l'auraient acceptée et 47% l'auraient rejetée. La part des indécis se monte à 6%. L'institut gfs.bern, qui a réalisé l'enquête, parle de situation «d'impasse».

Environ 80% des personnes indiquent avoir une intention ferme de voter pour ou contre le projet.

Actuellement, la modification de la loi sur le service civil a été acceptée à 52% et refusé à 40% par les sondés. Huit pourcent des sondés restent indécis.

Le sondage a été réalisé par l'institut gfs.bern entre le 20 avril et le 3 mai auprès de 19’728 titulaires du droit de vote de tout le pays. La marge d'erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage.

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