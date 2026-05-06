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50'000 vélos volés en Suisse chaque année Les voleurs de vélos seront plus sévèrement punis

ATS

6.5.2026 - 20:16

Le vol de vélo doit être puni plus sévèrement. Le Conseil fédéral approuve une motion en ce sens du conseiller national Lukas Reimann (UDC/SG).

Actuellement, la loi punit le vol de vélo par des sanctions légères lorsque le but est d'en faire usage, c'est-à-dire dans les cas où une personne s'empare d'un véhicule pour se rendre d'un endroit à un autre, sans avoir l'intention de le conserver durablement.
Actuellement, la loi punit le vol de vélo par des sanctions légères lorsque le but est d'en faire usage, c'est-à-dire dans les cas où une personne s'empare d'un véhicule pour se rendre d'un endroit à un autre, sans avoir l'intention de le conserver durablement.
IMAGO/Dreamstime

Keystone-SDA

06.05.2026, 20:16

Actuellement, la loi punit le vol de vélo par des sanctions légères lorsque le but est d'en faire usage, c'est-à-dire dans les cas où une personne s'empare d'un véhicule pour se rendre d'un endroit à un autre, sans avoir l'intention de le conserver durablement. Cela concerne aussi le vol de vélos électriques, qui coûtent plusieurs milliers de francs, déplore le motionnaire.

Les auteurs peuvent ainsi simplement dire qu'ils ont «trouvé» ou «emprunté pour une courte durée» le véhicule en question pour éviter une poursuite pénale plus sévère. M. Reimann réclame donc des «sanctions pénales efficaces», ces actes devant être traités comme des délits et non plus comme des contraventions.

Un traitement plus clément ne doit être possible que s'il existe une relation de dépendance entre l'auteur et la victime, par exemple s'ils appartiennent à la même famille. Il doit aussi être valable lorsqu'une personne était en principe autorisée à utiliser un véhicule, mais qu’elle en a abusé.

Lukas Reimann souligne que, chaque année, plus de 50'000 vélos sont volés en Suisse. Le gouvernement a accepté sa motion, sans commentaire.

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