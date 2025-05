Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! Invalid date

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DIPLOMATIE : la présidente du Kosovo Vjosa Osmani Sadriu est en Suisse mercredi et jeudi pour une visite d'Etat. Elle sera accueillie avec les honneurs militaires sur la Place fédérale à Berne en présence du Conseil fédéral in corpore. Il s'agit de la première visite d'un chef d'Etat kosovar en Suisse, malgré les liens étroits et historiques entre les deux pays.

JUSTICE : Le Tribunal fédéral tient mercredi une séance publique concernant un refus de naturalisation après un accident de la circulation. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé la demande de naturalisation d'un Turc établi depuis plus de 30 ans en Suisse. L'affaire pose la question de la naturalisation des étrangers condamnés.

JUSTICE BIS : Le Tribunal de district d'Uster (ZH) rend mercredi son jugement dans le procès de l'ancien président de l'UDC zurichoise Patrick Walder, accusé de discrimination raciale. Il lui est reproché d'être responsable d'un communiqué de presse rabaissant les Erythréens en raison de leur ethnie et incitant à la haine et à la discrimination.

FOOTBALL : Tottenham et Manchester United seront opposés mercredi à Porto (21h00) en finale de l'Europa League, avec pour chacune des équipes l'occasion de sauver une saison jusque-là catastrophique. Largués en Championnat, ManU (16e) et Tottenham (17e) auront la possibilité, en cas de victoire, de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 21 mai, c'est aujourd'hui la Journée internationale du thé. Consciente de l’importance que revêt le thé pour permettre le développement rural et assurer des moyens de subsistance durables, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé cette journée afin de sensibiliser le public à cet enjeu et d’encourager la mise en place d’actions collectives et de mesures favorables à une production et une consommation durables de thé. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/tea-day

Vu dans la presse

MEDECINE : Les chances de succès des ovules congelés sont plus faibles qu'on ne le pensait, révèle le groupe de presse Tamedia sur la base d'une étude internationale. Seules 11% des femmes ont utilisé leurs ovules congelés et parmi elles, à peine un tiers est tombé enceinte, rapporte le groupe de presse sur la base d'une étude de la Hebrew University School of Medicine à Jérusalem. Les spécialistes se demandent dans quelle mesure cette étude peut être transposée à la Suisse. Le cadre légal diffère également de celui d'autres pays. La méta-analyse montre que dans de nombreux cas, les conditions optimales n'ont pas été respectées, a déclaré Michael von Wolff de l'Hôpital de l'Île à Berne.

ALIMENTATION : Le nom HUG disparaîtra dès l'automne des emballages de biscuits du fabricant de produits de boulangerie, rapportent les journaux de CH Media. Les produits tels que les Willisauer Ringli et les Nussstängeli seront vendus sous la marque Wernli, ont expliqué les co-directrices de HUG, Anna Hug et Marianne Wüthrich Gross. La marque HUG ne sera toutefois pas abandonnée. Les produits qui n'appartiennent pas au segment des biscuits continueront à porter le nom de famille de l'entreprise lucernoise.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000) : Le peuple suisse approuve à 67,2% les accords bilatéraux avec l'UE.

- Il y a 25 ans (2000) : Décès de l'autrice britannique de best-sellers Barbara Cartland, autrice de 723 romans, souvent à l'eau de rose. Ses ouvrages ont été traduits en 36 langues et vendus à un million d'exemplaires. Elle était née en 1901.

- Il y a 25 ans (2000) : Décès de l'acteur et réalisateur britannique John Gielgud ("Jules César», «Arthur"). Il était né en 1904.

- Il y a 50 ans (1975) : Ouverture à Stuttgart du procès de la Bande à Baader, l'organisation allemande Fraction Armée Rouge (RAF) responsable de plusieurs attentats.

- Il y a 80 ans (1945) : Les Britanniques arrêtent Heinrich Himmler, numéro deux du régime nazi et l'un des principaux responsables de l'Holocauste. Il se suicide le 23 mai en mordant une capsule de cyanure dans la salle d'interrogatoire de Lüneburg.

Le dicton du jour

Sel de mai, sel de ce mois, N'enrichit pas le bourgeois