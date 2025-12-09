  1. Clients Privés
Neuchâtel Pôle de développement à La Tène: recours rejeté

ATS

9.12.2025 - 15:37

Le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre le plan d’affectation cantonal du Pôle de développement économique à La Tène. Le Conseil d'Etat neuchâtelois a réaffirmé mardi son soutien à cette planification clé «pour l'avenir et la compétitivité du canton».

Le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel (image symbolique).
Le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

09.12.2025, 15:37

09.12.2025, 15:47

La création de ce futur pôle de développement économique (PDE), situé à l'est du littoral neuchâtelois, avait suscité 199 oppositions, dont 186 identiques, lors de la mise à l'enquête publique à l'été 2021. Le Conseil d'Etat avait levé les oppositions et un recours avait été en novembre 2023.

Les opposants dénoncent un bétonnage de 22,5 hectares de terres agricoles et craignent pour la qualité de vie des habitants de La Tène. Selon le canton, ce PDE «a pour ambition de créer une zone d’activités de pointe capable d’accueillir environ 3000 emplois dans des secteurs à haute valeur ajoutée, à proximité d’un écoquartier de 500 habitants et d’équipements publics», a-t-il expliqué dans un communiqué.

