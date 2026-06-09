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Berne, grand gagnant Péréquation financière 2027 : 4,6 milliards redistribués entre les cantons suisses

ATS

9.6.2026 - 09:28

Quelque 4,6 milliards de francs passeront des cantons riches aux cantons pauvres dans le cadre de la péréquation financière en 2027. C'est 1,8 milliard de moins que cette année. Berne reste le grand gagnant, tandis que Zoug et Genève demeurent les gros contributeurs.

L'Administration fédérale des finances a rendu publics mardi les chiffres de la péréquation financière intercantonale pour 2027 (Photo d'illustration).
L'Administration fédérale des finances a rendu publics mardi les chiffres de la péréquation financière intercantonale pour 2027 (Photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

09.06.2026, 09:28

09.06.2026, 09:42

Au total, huit cantons seront parmi les contributeurs nets l'an prochain, a indiqué mardi l'Administration fédérale des finances en présentant le résultat de ses calculs. Derrière les deux plus gros, qui payeront respectivement 529 millions et 497 millions de francs, suivent Zurich, Schwyz, Bâle-Ville, Nidwald, Schaffhouse et Appenzell Rhodes-Intérieures.

Finances cantonales. Le Parlement jurassien se penche sur le budget 2026 de l'Etat

Finances cantonalesLe Parlement jurassien se penche sur le budget 2026 de l'Etat

Les 18 autres cantons bénéficieront de cette solidarité confédérale, à commencer par Berne qui reste le plus grand profiteur, avec 1,71 milliard de paiements compensatoires nets à recevoir en 2027. Suivent le Valais avec 897 millions de francs, Argovie (709 millions) et Fribourg (593 millions). Neuchâtel recevra 247 millions, le Jura 179 millions et Vaud 126 millions.

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