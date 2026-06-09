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Vaud Pétition contre une gravière dans les bois de Ballens déposée

ATS

9.6.2026 - 17:01

Une pétition pour dire non à une grande gravière dans les bois de Ballens, au pied du Jura, a été déposée mardi au Grand Conseil vaudois. Lancé le 20 septembre dernier et muni de plus de 15'000 signatures, le texte demande purement et simplement l'abandon de la réalisation du projet.

Située au pied du Jura, l’exploitation de la plus grande carrière à gravier du canton de Vaud devrait débuter dans le courant de l’année 2027 dans les Bois de Ballens (archives).
Située au pied du Jura, l’exploitation de la plus grande carrière à gravier du canton de Vaud devrait débuter dans le courant de l’année 2027 dans les Bois de Ballens (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.06.2026, 17:01

09.06.2026, 17:11

Intitulée «Non à la mégagravière des bois de Ballens», la pétition est pilotée par l'Association pour la sauvegarde des bois de Ballens (ASBBE). Selon les pétitionnaires, si le projet se réalise, «ce sont des décennies, voire des siècles de patrimoine naturel qui disparaîtront».

Pour eux, «43 hectares d'une grande et magnifique forêt du Parc Jura vaudois, le bois du Sépey, véritable réservoir de biodiversité et haut lieu de vie et de ressourcement de la population de la région, seraient détruits de façon irréversible». Ils s'inquiètent aussi pour le bas marais du Paudex, d'importance nationale, qui «subirait inévitablement des impacts».

L'ASBBE estime aussi que «sacrifier ces forêts affaiblirait encore notre résilience au climat». Selon elle, les villages alentours «suffoqueraient à cause du passage de plus de 250 camions par jour, le train n'absorbant que 40% du transport». Enfin, elle craint que l'alimentation en eau de la région soit directement menacée.

Pour rappel, les pétitions adressées au Grand Conseil sont transmises à la commission des pétitions par le Bureau du Grand Conseil. Elle étudie puis émet une recommandation à l'attention du Parlement, qui servira de base à la décision finale de ce dernier. En cas de prise en considération par les députés, une pétition est renvoyée au Conseil d'Etat, qui a trois mois pour y donner une suite.

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