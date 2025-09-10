  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pétition Près de 120'000 signataires demandent de sauver Tox Info

ATS

10.9.2025 - 14:08

Il faut sauver le centre «Tox Info Suisse». Une pétition munie de plus de 117'000 signatures a été remise mercredi à la Chancellerie fédérale. Le 145, service d'accueil gratuit et accessible 24 heures sur 24, traverse de graves difficultés financières.

Le 145, bien malade, demande l'aide de la Confédération.
Le 145, bien malade, demande l'aide de la Confédération.
ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 14:08

10.09.2025, 14:11

La pétition, remise sur une civière, est destinée à la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, en charge de la santé. Elle met en garde contre la disparition de Tox Info. Le centre antipoison a été appelé 42'000 fois l'année dernière. Environ 40% des demandes concernent des enfants de moins de 5 ans. Et la tendance va croissant.

Attention arnaque. Ne cliquez pas sur ce message de la poste ou de DHL!

Attention arnaqueNe cliquez pas sur ce message de la poste ou de DHL!

Tox Info a demandé en février déjà une aide financière supplémentaire au Département fédéral de l'intérieur (DFI), sans quoi le service ne pourrait plus fonctionner dès l'année prochaine. Après un déficit de 800'000 francs en 2024, il s'attend à une perte d'environ un million cette année. Tox Info demande à la Confédération 1,1 million pour 2026.

Mandat fédéral

Le centre estime que la Confédération est tenue de le financer en vertu de la loi sur les produits chimiques. Les dispositions stipulent en effet qu'elle doit désigner un service d'information sur les intoxications et indemniser financièrement ses tâches.

Eurovision. Comment la SRF rend les chansons de l'ESC accessibles aux sourds

EurovisionComment la SRF rend les chansons de l'ESC accessibles aux sourds

Tox info invoque par ailleurs une hausse des charges: les appels augmentent chaque année entre 2% et 4%. En outre, elle estime nécessaire d'augmenter les salaires, les médecins travaillant actuellement au tarif des médecins assistants.

Promesse d'aide à long terme

Interpellé, le Conseil fédéral a promis d'assurer le financement à long terme du centre et veut impliquer davantage le secteur privé. Actuellement, la Confédération contribue à hauteur d'environ 600'000 francs au budget de 5,5 millions. Ces derniers jours, les organismes privés ont fait savoir qu'ils n'avaient pas les moyens de se substituer à la Confédération.

Le président de Tox Info Josef Widler estime donc la pétition plus urgente que jamais. Les fonds doivent être libérés maintenant.

Les plus lus

Kamala Harris rompt le silence et règle ses comptes avec Biden
Vers une baisse des droits de douane pour la Suisse?
Un contrôleur CFF violemment agressé par un passager
L’ex-star du tennis Lleyton Hewitt dérape et se fait suspendre
Deux personnes blessées lors d’une altercation à Villeneuve
«J’ai eu peur» : le pire évité de justesse lors de Genève - Ajoie