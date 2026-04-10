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Pétrole Le Japon va puiser à nouveau dans ses réserves stratégique

ATS

10.4.2026 - 06:40

Le Japon va puiser de nouveau dans ses réserves stratégiques de pétrole le mois prochain, pour débloquer l'équivalent de 20 jours de consommation supplémentaires, a annoncé vendredi la Première ministre Sanae Takaichi.

Les prix des carburants sont affichés dans une station-service à Tokyo, au Japon, le 18 mars 2026.
Les prix des carburants sont affichés dans une station-service à Tokyo, au Japon, le 18 mars 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 06:40

L'archipel, très dépendant de ses importations d'hydrocarbures, avait commencé mi-mars à mobiliser ses réserves stratégiques d'or noir, parmi les plus importantes au monde.

Afin de garantir un approvisionnement stable en pétrole brut, nous allons débloquer, dans le cadre d'une deuxième phase qui débutera début mai, l'équivalent d'environ 20 jours de consommation provenant des réserves nationales», a indiqué Mme Takaichi lors d'une réunion ministérielle convoquée en réaction au conflit au Moyen-Orient.

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Plusieurs médias, dont la télévision NHK ou encore les agences de presse Jiji et Kyodo, avaient précédemment relayé cette décision.

Le Japon dépend du Moyen-Orient pour environ 95% de ses importations de pétrole. La circulation dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le pétrole du Golfe, est drastiquement limité depuis le début du conflit fin février.

Le Japon détient des réserves pétrolières d'urgence équivalentes à 254 jours de consommation nationale.

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