Orbán veut contourner les sanctions américaines sur le pétrole russe

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a annoncé vendredi que son gouvernement cherchait des moyens de contourner les sanctions américaines contre deux géants des hydrocarbures russes destinées à faire pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

«Des sanctions ont été prises contre certaines entreprises de pétrole russe (...). Nous travaillons sur des moyens de les contourner», a déclaré M. Orbán lors de son interview radio hebdomadaire.

«Quiconque souhaite une baisse des prix» notamment de l'énergie «doit défendre le droit de la Hongrie à acheter du pétrole et du gaz à la Russie, ou au même prix que la Russie, ou moins cher», a ajouté le leader nationaliste. La Hongrie, considérée comme le plus proche allié du Kremlin et de Trump au sein de l'UE, est fortement dépendante du pétrole russe.

En décidant dès 2022 de se sevrer du pétrole russe, l'Union européenne avait toutefois accordé une exemption à la Hongrie et à la Slovaquie, pays enclavés et très dépendants des hydrocarbures russes. En 2013, le gouvernement de Viktor Orbán a instauré un plafonnement des prix de l'énergie pour les particuliers, l'une de ses mesures phares. «Cette bataille n'est pas encore terminée», a déclaré M. Orbán vendredi.

Gel des actifs

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi des sanctions contre deux géants du secteur des hydrocarbures russes, Rosneft et Lukoil, les premières sanctions d'importance prises par Donald Trump contre la Russie depuis son retour au pouvoir. Elles consistent en un gel de tous les actifs de Rosneft et Lukoil aux Etats-Unis, et une interdiction à toutes les entreprises américaines de faire affaire avec eux.

Ces deux groupes russes sont des piliers de la rente des hydrocarbures permettant à la Russie de financer la guerre contre l'Ukraine. Les Européens ont également ciblé le secteur pétrolier russe en annonçant mercredi un nouveau train de sanctions contre Moscou, le 19e depuis février 2022.

Il prévoit un arrêt total des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe d'ici à fin 2026 et des mesures supplémentaires contre la flotte fantôme de pétroliers que Moscou utilise pour contourner les sanctions occidentales.