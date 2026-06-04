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Culture Paléo et la HES-SO fêtent les 20 ans de leur partenariat

ATS

4.6.2026 - 11:23

Pour sa 20e année de collaboration avec Paléo, la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) présentera le projet «Enigmatik» pour agrémenter le festival nyonnais du 21 au 26 juillet. Une structure inspirée de la science-fiction proposera des animations et des concerts.

Paléo et la HES-SO, ici lors de l'édition 2019, fêtent les 20 ans de leur collaboration (archives).
Paléo et la HES-SO, ici lors de l'édition 2019, fêtent les 20 ans de leur collaboration (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.06.2026, 11:23

04.06.2026, 11:31

«Jeux de lumières, formes intrigantes et ambiances immersives composeront un univers sensoriel où chacun sera libre d'interpréter les signes venus d'ailleurs», promet jeudi Paléo dans un communiqué. Comme chaque année, le projet s'accompagne d'un programme musical de jeunes formations de la HES-SO. Au total, six groupes se produiront sur la scène Face Nord, au coeur de la scénographie.

Une quinzaine de hautes écoles sont investies dans ce projet «Enigmatik» et, comme chaque année, plus de 100 étudiantes et étudiants sont mobilisés. Une rétrospective sur les 20 ans de ce partenariat sera aussi proposée aux festivaliers.

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