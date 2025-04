Le dernier week-end d'avril sera marqué dans le Valais romand pour le début du PALP Festival. Pour la 15e édition, la manifestation promet une importante diversité d'animations, en lien avec la musique, le terroir et le patrimoine valaisan.

Le Palp festival 2025 est prévu à partir du 25 avril (photo d'archives). ATS

Les 25 et 26 avril, Jardin Secret transformera une célèbre distillerie de Martigny en un sanctuaire tropical électro. Le 3 mai, un Bal Masqué est prévu au château de Venthône. Les amateurs de randonnées pourront, eux, partir à la découverte du Parc Naturel du Bois de Finges, à l'occasion de «Spaziergäng» le 17 mai et assister au concert de la pianiste chablaisienne Beatrice Berrut.

Ce 15e PALP Festival recèle également quelques nouveautés, notamment le 24 mai avec Marquise, un événement dédié à la douceur et au piano qui investira le château Mercier à Sierre. Le 28 mai, Hillbilly Moon Explosion et Kitty, Daisy and Lewis feront danser la place Maurice Zermatten de Sion dans le cadre des Caves ouvertes.

Plusieurs manifestations dans le Val de Bagnes

La 2e édition du Grand Marché des Terroirs alpins à Bruson les 14 et 15 juin réunira à nouveau près de 70 producteurs. Le festival prendra de l'altitude avec les Salons Flottants sur le lac du Louché à Lens les 5 et 6 juillet.

Pour sa première édition, le 20 juillet, Lac/itude proposera une randonnée de La Tzoumaz jusqu'au lac des Vaux avec un concert acoustique de Peter Doherty. Puis, du 23 au 26 juillet, Sion vibrera au son de la «Schlösser», au pied de ses châteaux de Valère et Tourbillon et de l'exposition Beauty & Room, mise sur pied en partenariat avec le Musée de la nature du Valais.

Rocklette et Electroclette

Rocklette fêtera ses 10 ans du 2 au 10 août dans le Val de Bagnes. Melvins, Fu Manchu et My Sleeping Karma en seront les têtes d'affiche. Puis, les 15 et 16 août, ce sera au tour du Electroclette de réunir des légendes de l'électro. Le traditionnel brunch sur télésiège sur les hauts de Champex-Lac est prévu le 23 août. La Mountain Session aux Becs de Bosson accueillera, elle, Jacob Alon, la nouvelle révélation folk, le 30 août.

Septembre marquera la clôture du festival avec l'Arena Silent Disco dans l'amphithéâtre romain de Martigny le 5. Le concert d'Orions Belte dans le Parc Naturel du Trient, sur les hauteurs de Finhaut le 13 août puis la Saint-Cep qui allie musique et vins du cru sur les coteaux de Conthey se déroulera une semaine plus tard.