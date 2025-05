Panne de courant dans plusieurs quartiers de la ville de Berne

Plusieurs quartiers de la ville de Berne ont été privés d'électricité samedi matin. Le secteur de Schosshalde était concerné. L'ampleur exacte de la panne de courant et sa durée probable n'étaient pas immédiatement claires.

Les quartiers de Kirchenfeld, Brunnadern, Murifeld, Ostring, Elfenau et Wittigkofen sont concernés (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Des techniciens se sont rendus dans la zone concernée afin de déterminer l'ampleur et la cause de la perturbation et de remédier au problème, a expliqué le service de presse du fournisseur d'électricité de la ville, EWB, à Keystone-ATS. Il s'agit d'une panne majeure, a-t-il précisé.

Selon EWB, les quartiers de Kirchenfeld, Brunnadern, Murifeld, Ostring, Elfenau et Wittigkofen sont concernés. On ne sait pas si le courant a été coupé sur l'ensemble de ces quartiers et combien de foyers ont été touchés. EWB informera activement dès que des «données fiables» seront disponibles.

Jeudi dernier, le centre-ville de Zurich a été privé d'électricité pendant trois heures. Même les trams étaient à l'arrêt. La panne a été causée par l'incendie d'un poste de transformation.