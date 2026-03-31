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La fin d’un modèle ? Pâques sous tension : le chocolat artisanal en danger

Mathieu Salzmann

31.3.2026

Le printemps est là, et avec lui l’odeur du chocolat. Comme chaque année avant Pâques, les artisans tournent à plein régime en Suisse. Mais derrière les vitrines, la réalité du métier s'est durcie.

Quand les chocolatiers suisses se battent contre l'industrialisation

Quand les chocolatiers suisses se battent contre l'industrialisation

À l’approche de Pâques, immersion dans les ateliers pour découvrir les secrets de fabrication du chocolat artisanal. De la truffe à la plaque au marteau, focus sur un savoir-faire local qui perpétue la tradition suisse avec précision.

11.03.2026

Mathieu Salzmann

31.03.2026, 11:00

Le cacao, premier caillou dans la chaussure

Le 19 avril 2024, la tonne de cacao a atteint 12 567 dollars à Londres. C’est un record absolu dans l'histoire de la filière. Sur l'année, la hausse a été de 178 %. Les causes s'accumulent, mais le problème vient bien de la source : de mauvaises récoltes qui s’enchaînent dans toute l’Afrique de l'Ouest à cause du réchauffement climatique, ainsi qu’un virus qui ronge les plantations ghanéennes, à hauteur de 31 % à l’échelle du pays.

En 2025, les prix sont retombés sous les 8 000 dollars la tonne. Un léger répit pour les chocolatiers, mais pas suffisant ni durable.

Les grands industriels avaient acheté à l'avance des réserves qui permettaient d’atténuer les effets de l’inflation sur le prix final. De leur côté, les petites structures ont directement subi les cours sans amortisseur.

L'artisanat, un modèle sous pression

En Suisse, deux réalités se télescopent. Les salaires sont parmi les plus élevés d'Europe, et le travail à la main représente du temps humain que l'on ne peut négliger. Avec la flambée des cours, le cacao bas de gamme a rejoint le prix des cacaos fins, plaçant artisans et multinationales au même guichet pour s'approvisionner.

«Le monde devient de plus en plus cher», dit Bastien Polli, pâtissier-confiseur à la tête de la Maison Blondel à Lausanne, fondée en 1850. Il ne dramatise pas. Il constate.

La pression ne vient pas que des matières premières. Le marché a changé. Le chocolat artisanal se retrouve en concurrence avec des produits venus de partout, accessibles en un clic, souvent bien moins chers.

Travailler avec, pas contre

L’artisan lausannois ne cherche pas à fuir ces réalités : Internet, les enseignes étrangères, la grande distribution… «On doit être conscients de cette concurrence, qui n'est pas forcément négative. Il faut prendre ça avec entrain», résume-t-il.

Les marges se resserrent, et chaque hausse de cours frappe plus vite les petits que les gros. Mais les artisans suisses ont traversé des crises avant celle-ci. La question est de savoir si ce modèle peut encore perdurer dans une économie qui tourne de plus en plus vite.

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