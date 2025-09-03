  1. Clients Privés
Tollé en vue ? Parade militaire monstre en Chine : Maurer s’exhibe avec Poutine et Kim

Lea Oetiker

3.9.2025

La Chine a célébré à Pékin le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec un défilé militaire géant. L’ancien conseiller fédéral Ueli Maurer était de la partie en compagnie notamment de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un.

Ueli Maurer sur la photo de groupe avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un.
Ueli Maurer sur la photo de groupe avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un.
Imago

Rédaction blue News

03.09.2025, 07:49

03.09.2025, 08:13

Au centre de la capitale chinoise, l'Armée populaire de libération a défilé sur la place Tiananmen. Le chef de l'Etat Xi Jinping a assisté au défilé avec plus de 10 000 soldats, des centaines de véhicules et des avions.

Le président chinois souhaite que l’Armée populaire de libération soit encore développée afin de garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de sa nation tout en contribuant davantage à la paix mondiale.

Ueli Maurer a également été invité à la parade militaire. Sur la photo de groupe avec Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong Un et Alexandre Lukaschenko, l'ancien conseiller fédéral UDC apparaît un peu à l'écart, devant l’un des lampadaires décorés. Sa présence en Asie risque de faire pas mal jaser...

Image pour l’histoire. Défilé militaire géant : Xi, Kim et Poutine défient l'Occident, Trump s’emporte !

Image pour l’histoireDéfilé militaire géant : Xi, Kim et Poutine défient l'Occident, Trump s’emporte !

