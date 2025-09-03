Parade militaire monstre en Chine : Maurer s’exhibe avec Poutine et Kim

La Chine a célébré à Pékin le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec un défilé militaire géant. L’ancien conseiller fédéral Ueli Maurer était de la partie en compagnie notamment de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un.

Au centre de la capitale chinoise, l'Armée populaire de libération a défilé sur la place Tiananmen. Le chef de l'Etat Xi Jinping a assisté au défilé avec plus de 10 000 soldats, des centaines de véhicules et des avions.

Le président chinois souhaite que l’Armée populaire de libération soit encore développée afin de garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de sa nation tout en contribuant davantage à la paix mondiale.

Ueli Maurer a également été invité à la parade militaire. Sur la photo de groupe avec Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong Un et Alexandre Lukaschenko, l'ancien conseiller fédéral UDC apparaît un peu à l'écart, devant l’un des lampadaires décorés. Sa présence en Asie risque de faire pas mal jaser...