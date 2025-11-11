Le Parlement valaisan a approuvé, mardi, l'entrée en matière sur le cofinancement des parcs régionaux naturels du Binntal, du Bois de Finges et de la vallée du Trient. Cet accord s'accompagne des conventions, valables pour 2025 à 2028, entre la Confédération et le canton du Valais.

La moitié du budget du parc naturel régional du Binntal sera couvert par la Confédération jusqu'en 2028 (photo d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le parc naturel régional du Binntal touchera 2,9 millions de francs de la Confédération, soit le 50% de son budget pour la période 2025-2028. La part du financement fédéral en faveur du parc naturel du Bois de Finges atteindra 3,83 millions de francs, soit le 34% des coûts. Le financement du parc naturel de la vallée du Trient coûtera 2,18 millions de francs à la Confédération (43% des coûts).

L'État du Valais couvrira, lui, 20% du budget des deux parcs haut-valaisans et 23% du seul situé dans le Valais romand. «Le parc naturel régional Vallée du Trient reçoit proportionnellement un montant plus élevé, car il se trouve entre la phase de création et la phase d’exploitation. Sa structure administrative doit être consolidée et des efforts plus importants doivent être déployés pour obtenir des fonds de tiers», précise le Conseil d'État.

Les coûts globaux estimés de ces parcs naturels régionaux pour la période 2025-2028 se montent à 22,2 millions de francs. La participation financière du Canton du Valais sera de 4,59 millions de francs, soit environ 1,15 million de francs par an, sans la part de soutien de la Confédération.

Le débat en première lecture aura lieu, jeudi. L'entrée en matière a été acceptée par l'ensemble des groupes politiques.