  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais Soutien fédéral en bonne voie pour les parcs naturels régionaux

ATS

11.11.2025 - 15:16

Le Parlement valaisan a approuvé, mardi, l'entrée en matière sur le cofinancement des parcs régionaux naturels du Binntal, du Bois de Finges et de la vallée du Trient. Cet accord s'accompagne des conventions, valables pour 2025 à 2028, entre la Confédération et le canton du Valais.

La moitié du budget du parc naturel régional du Binntal sera couvert par la Confédération jusqu'en 2028 (photo d'archives).
La moitié du budget du parc naturel régional du Binntal sera couvert par la Confédération jusqu'en 2028 (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 15:16

Le parc naturel régional du Binntal touchera 2,9 millions de francs de la Confédération, soit le 50% de son budget pour la période 2025-2028. La part du financement fédéral en faveur du parc naturel du Bois de Finges atteindra 3,83 millions de francs, soit le 34% des coûts. Le financement du parc naturel de la vallée du Trient coûtera 2,18 millions de francs à la Confédération (43% des coûts).

L'État du Valais couvrira, lui, 20% du budget des deux parcs haut-valaisans et 23% du seul situé dans le Valais romand. «Le parc naturel régional Vallée du Trient reçoit proportionnellement un montant plus élevé, car il se trouve entre la phase de création et la phase d’exploitation. Sa structure administrative doit être consolidée et des efforts plus importants doivent être déployés pour obtenir des fonds de tiers», précise le Conseil d'État.

Les coûts globaux estimés de ces parcs naturels régionaux pour la période 2025-2028 se montent à 22,2 millions de francs. La participation financière du Canton du Valais sera de 4,59 millions de francs, soit environ 1,15 million de francs par an, sans la part de soutien de la Confédération.

Le débat en première lecture aura lieu, jeudi. L'entrée en matière a été acceptée par l'ensemble des groupes politiques.

Les plus lus

«Vous pensez que les Français valent mieux, vraiment ?» - Trump se déchaîne
«Vladimir Poutine n’a pas les moyens de ses ambitions»
Incendie à Glacier 3000: la restauratrice acquittée
Un jeune homme arrêté à l'aéroport pour un délit de fuite
«A un moment donné, j'en aurai assez de vivre avec une valise»