Céline Dessimoz est la nouvelle présidente du Grand Conseil valaisan. La Sédunoise est la première représentante des Vert-e-s a être désignée pour occuper la fonction durant un an. Elle succède à la socialiste Patricia Constantin.

Céline Dessimoz est la première écologiste élue à la présidence du Grand Conseil valaisan (photo d'archives). sda

Keystone-SDA ATS

Vendredi, Céline Dessimoz a obtenu 105 voix sur 130 (14 bulletins blancs et 11 nuls). «Je ne me suis jamais fixé un nombre de voix à atteindre», avait expliqué à Keystone-ATS en amont de son élection celle qui est devenue la neuvième femme élue à cette fonction. «Pour moi, l’essentiel, c’est l’élection en elle-même.»

Et la citoyenne de Bramois de rappeler: «lors de mon élection comme 2e vice-présidente, un indépendant s'était présenté contre moi (ndlr: Frédéric Carron), avec le soutien de l'UDCVR.»

Le miracle et l'exemplarité

«Mon élection, c’est le miracle et l’exemplarité de notre système», a avoué la nouvelle élue. «Cela montre que, même les petits partis comme le nôtre qui pesons moins de 10% de l’électorat sont écoutés et considérés, y compris aux plus hautes fonctions parlementaires.»

En tant que Grande Baillif, Céline Dessimoz devra principalement préparer, organiser et diriger les sessions. La fonction lui confère un devoir de neutralité.

Environnement et santé

Devenir présidente du Grand Conseil permet cependant d’apporter une petite touche personnelle. Une latitude que la nouvelle élue fera sienne, une fois par session, en principe en ouverture de celle-ci.

«Le thème de mon année présidentielle sera l’environnement au cœur de la santé», révèle-t-elle. «Je vais donc inviter des professionnels à venir s’exprimer, durant cinq minutes, sur une thématique à chaque session.»

Et de donner quelques exemples: «en juin, un entrepreneur viendra nous parler de ce qu'il met en place dans son entreprise pour préserver la santé de ses employés en termes de bruits, de chaleur, de santé mentale et à l'automne, c'est un pneumologue qui viendra nous parler des liens entre qualité de l'air et maladies respiratoires,»

Française naturalisée

«Le but de ces interventions est de poser un constat et de donner des inputs concrets, des conseils pour prendre soin de soi et de faire passer des messages au niveau politique», résume-t-elle.

Arrivée de sa France natale (Touraine) il y a 22 ans, Céline Dessimoz a obtenu la nationalité suisse par mariage et après la naissance de sa fille, il y a 14 ans. «Ma motivation d’alors était de pouvoir voter où j’habite», se remémore-t-elle. «En obtenant le droit de vote, j’avais envie de m’intégrer pleinement dans le canton qui m'a accueilli.»

Un petit avant-goût

Lors de la dernière session, la quinquagénaire a pu avoir un avant-goût de sa nouvelle fonction, en remplaçant la présidente sortante Patricia Constatin, durant une demi-journée. «Tout s'est très bien passé. Cela m’a rassuré et rendu un peu plus impatient pour la suite», indique-t-elle. «J’ai pu me jeter dans le système en coordonnant les prises de parole, en gérant le micro et l’ordinateur (ndlr: de la présidence), les lancements d'oppositions et les votes.»

Au moment d’atteindre le perchoir cantonal, Céline Dessimoz a eu une pensée pour «tous les Vert-e-s qui m’ont précédé (ndlr: en politique). C’est une grande journée pour le parti de voir l’un de ses membres accéder à une telle fonction, neuf ans après avoir réussi à former notre premier groupe parlementaire au sein du Grand Conseil, ce qui a permis de mettre en valeur nos idées.»

Résister au populisme

Durant son discours d'investiture, la Valaisanne d'adoption a rappelé que «la population attend beaucoup des autorités. Les politiques que nous sommes, nous devons résister à l'appel du populisme, qu'il soit de droite ou de gauche et à la médiocrité intellectuelle et politique qui pourrait en découler.»

«La vérité est un tout, composée de nuances. Avec ses complexités et ses enjeux», a ajouté l'écologiste. «Elle ne peut se satisfaire de celui qui parle le plus fort ou le plus souvent ni de la désinformation et des réseaux sociaux. Elle se révèle avec le temps en considérant les faits, en apportant de la nuance, et en résistant à la tentative de l'immédiateté.»

Un futur encore à écrire

Concernant la suite de sa carrière politique, après cette année pas comme les autres, Céline Dessimoz n’exclut ni de se présenter au Conseil d’Etat ni au niveau du conseil communal de la Ville de Sion. Elle se déclare, par contre, moins partante pour une candidate aux Chambres fédérales. «Dans tous les cas, je n'exclus rien. Certitude: je ne démissionnerai pas après cette année de présidence et je terminerai ma troisième législature au parlement, qui sera ma dernière. Pour le reste, je vais toujours là où la vie m’amène. Je lui fais confiance.»

Séparée, mère de deux enfants, âgée de 51 ans, elle siège depuis 2017 au Grand Conseil. Elle fut la cheffe du groupe écologiste entre 2019 et 2025.