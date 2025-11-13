  1. Clients Privés
Droits de douane 15% au lieu des 39% ? Parmelin en route pour Washington

ATS

13.11.2025 - 05:39

Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin va rencontrer jeudi le représentant américain au commerce Jamieson Greer afin de discuter des droits de douane. Il est en route vers Washington, a confirmé mercredi soir le porte-parole de son département, Markus Spörndli.

Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin va rencontrer jeudi le représentant américain au commerce Jamieson Greer afin de discuter des droits de douane. 
Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin va rencontrer jeudi le représentant américain au commerce Jamieson Greer afin de discuter des droits de douane. 






La secrétaire d'État à l'économie, Helene Budliger Artieda, fait partie de la délégation, a ajouté le porte-parole du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Il confirmait une information du portail ajour.ch.

La Suisse serait proche de régler son différend commercial avec les Etats-Unis, selon une information de l'agence de presse Bloomberg diffusée lundi. Mais ni le Conseil fédéral ni la Maison-Blanche n'ont confirmé l'information à Bloomberg.

Un accord, qui réduirait les droits de douane américains sur les produits suisses à 15%, devrait être conclu dans les deux prochaines semaines, précise Bloomberg. Des droits de douane de 39% sont entrés en vigueur pour la Suisse au début août. L'Union européenne (UE), en revanche, est soumise à des surtaxes douanières de seulement 15%.

«Aider la Suisse»

Evoquant la Suisse lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche lundi, le président américain Donald Trump a déclaré: «Nous travaillons à un accord pour baisser un peu leurs droits de douane». Il n'a toutefois pas voulu donner de chiffres précis, se contentant d'ajouter: «Nous travaillons sur quelque chose pour aider la Suisse».

Les droits de douane ont frappé la Suisse «très durement», a reconnu le locataire de la Maison-Blanche, qui souhaite que la Confédération «reste prospère». Et Donald Trump d'ajouter que la Suisse est toujours un bon allié des États-Unis.

Ce sont surtout les industries horlogère et médicale ainsi que celle des machines, des équipements électriques et des métaux qui devraient profiter de droits de douane plus bas, a indiqué UBS à l'agence de presse AWP. L'alignement des droits de douane avec l'UE devrait en outre réduire la pression exercée sur les exportateurs suisses et éviter qu'ils ne délocalisent leur production vers l'UE ou les Etats-Unis, a souligné pour sa part la Banque cantonale de Lucerne.

Plusieurs discussions déjà

Ce n'est pas la première fois que la Suisse négocie avec des représentants du gouvernement américain depuis l'annonce des surtaxes douanières de 39% par Donald Trump. Peu avant leur entrée en vigueur, Guy Parmelin et la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter s'étaient déjà rendus à Washington.

Une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio n'avait toutefois pas permis d'obtenir de résultat concret. En septembre, le ministre suisse de l'économie s'est à nouveau rendu aux Etats-Unis et a mené des discussions au niveau ministériel, avait indiqué le DEFR.

