La Suisse doit désormais faire preuve de «bonne volonté» pour parvenir à un accord commercial juridiquement contraignant avec les Etats-Unis, a déclaré mercredi le ministre de l'Economie Guy Parmelin. Ce dernier n'exclut pas d'autres exigences de la part de Washington.

Guy Parmelin a admis que ce qui avait été convenu jusqu'ici n'était pas juridiquement contraignant. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Conseil fédéral n'a pas perdu de temps lors de l'adoption du mandat de négociation, a affirmé M. Parmelin lors d'une conférence de presse à Berne. Les Etats-Unis savent comment se déroulent les procédures en Suisse, par exemple en ce qui concerne les délais de référendum. Au début, Washington attendait que la Suisse prenne une décision rapide, mais les Etats-Unis ont entre-temps «compris le système suisse», a assuré le ministre UDC.

Guy Parmelin a admis que ce qui avait été convenu jusqu'ici n'était pas juridiquement contraignant. «De nouvelles exigences peuvent toujours survenir dans un processus de négociation. On verra au fur et à mesure ce qui viendra du côté de Washington», a-t-il dit.

Selon lui, la Suisse est «bien positionnée». Le Conseil fédéral prendra des dispositions pour avoir une marge de manœuvre suffisante le cas échéant et consultera si nécessaire les commissions compétentes des deux Chambres et les cantons.