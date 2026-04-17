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Commerce Parmelin signe un accord ferroviaire avec la Banque mondiale

ATS

17.4.2026 - 08:02

Le président de la Confédération Guy Parmelin a signé jeudi à Washington un accord avec la Banque mondiale visant à moderniser le réseau ferroviaire ukrainien. Une infrastructure de transport fiable favorise le commerce, la reprise économique et la création d'emplois, a déclaré M. Parmelin sur la plateforme X.

Dans sa déclaration devant le Comité du développement de la Banque mondiale, Guy Parmelin a en outre souligné le rôle décisif de cette institution dans le renforcement de la résilience économique. (archives)
Dans sa déclaration devant le Comité du développement de la Banque mondiale, Guy Parmelin a en outre souligné le rôle décisif de cette institution dans le renforcement de la résilience économique. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.04.2026, 08:02

Ce projet vient compléter les engagements déjà pris par la Suisse en faveur des chemins de fer ukrainiens.

Dans sa déclaration devant le Comité du développement de la Banque mondiale, Guy Parmelin a en outre souligné le rôle décisif de cette institution dans le renforcement de la résilience économique. Elle crée des emplois et favorise une croissance portée par le secteur privé.

Les répercussions des turbulences géopolitiques et de l’incertitude économique ont été au centre de la réunion. Dans leurs rapports récents, tant le Fonds monétaire international que la Banque mondiale soulignent les répercussions négatives de la guerre contre l’Iran sur le développement de l’économie mondiale, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l’approvisionnement énergétique et la stabilité financière.

La guerre en Ukraine ainsi que les déséquilibres croissants dans le développement économique mondial ont également été abordés.

La délégation suisse entend s'engager, aux côtés d'États partageant les mêmes vues, en faveur d'une désescalade des conflits et d'un renforcement des efforts visant à stabiliser les marchés.

Le président de la Banque nationale, Martin Schlegel, s’est rendu dans la capitale américaine, où se trouvent les sièges du FMI et de la Banque mondiale, en compagnie des deux membres du Conseil fédéral.

Jeudi, M. Schlegel a participé, aux côtés de Mme Keller-Sutter, à la réunion des ministres des Finances du G20. La Suisse s'engage en faveur de conditions-cadres fiables qui renforcent la dynamique économique, a indiqué le Département fédéral des finances (DFF) sur X.

En tant que ministre de l'Économie, Guy Parmelin avait prévu, outre les réunions habituelles, divers entretiens bilatéraux, notamment avec le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, et la présidente de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, Zuo Jiyai.

Rencontre avec Jamieson Greer

Le président de la Confédération devrait rencontrer le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, vendredi à 15 heures (heure locale).

La Suisse continue de viser un accord commercial avec les États-Unis, d'autant plus que le gouvernement américain est devenu imprévisible en matière douanière sous la présidence de Donald Trump.

Les États-Unis ont par ailleurs ouvert à mi-mars des enquêtes pour violation de la législation commerciale à l'encontre de la Suisse et de nombreux autres pays. Les Américains reprochent à ces pays des « pratiques commerciales déloyales ou discriminatoires».

Le Conseil fédéral rejette ces accusations et a décidé de prendre les mesures nécessaires pour faire valoir le point de vue de la Suisse dans le cadre de ces enquêtes.

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