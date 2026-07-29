Dans sa première allocution du 1er Août, le président de la Confédération Guy Parmelin a évoqué l'incendie de Crans-Montana et la solidarité dont la Suisse a bénéficié dans les jours et les semaines qui ont suivi. Dans une vidéo publiée mercredi à destination des Suisses de l'étranger, il a aussi rappelé que la Suisse tire sa force de sa constance.

«C'est souvent dans les moments de crise et après les catastrophes que «nous ressentons d'autant plus fortement le lien qui nous unit», a dit le président.

L'année en cours a été marquée en Suisse par l'incendie de Crans-Montana et au niveau international par de nombreuses guerres et crises, a constaté le Vaudois. Et d'ajouter que c'est souvent dans les moments de crise et après les catastrophes que «nous ressentons d'autant plus fortement le lien qui nous unit».

La coopération avec les pays voisins a été essentielle pour prendre en charge les personnes grièvement blessées dans l'incendie du Nouvel An, a relevé le président de la Confédération.

«Cette expérience me donne confiance: si nous parvenons à nous serrer les coudes dans des périodes de crises aiguës, nous devrions également être en mesure de trouver des réponses communes aux défis de notre époque», a-t-il complété.

Malgré l'instabilité actuelle, la Suisse tire sa force de sa constance. Le 1er Août permet de célébrer les valeurs de démocratie et de liberté qui marquent l'histoire du pays et de croire qu'elles perdureront, a noté M. Parmelin.

Et de conclure son discours en souhaitant, au nom du Conseil fédéral, sécurité, prospérité et un joyeux 1er Août aux Suisses de l'étranger.