Pas d’accord avec les États-Unis : le coût des F-35 dépassera six milliards de francs

La Suisse ne pourra pas imposer de prix fixe aux Etats-Unis pour l'achat des 36 avions de combat F-35A. Washington ne veut pas changer de position dans ce dossier, annonce le Conseil fédéral. Les coûts totaux excéderont donc bien les six milliards de francs.

A l'heure actuelle, il n'est donc pas possible de déterminer le coût total exact de l’acquisition (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au cours des dernières semaines, des «discussions intensives» ont eu lieu avec des représentants de haut rang de la Maison-Blanche au sujet du prix fixe pour l'acquisition du nouvel avion de combat F-35A. La question du prix a également été abordée lors d'un téléphone entre le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, et le conseiller fédéral Martin Pfister, chef du Département de la défense (DDPS).

Ces discussions ont clairement montré que les Etats-Unis ne sont pas disposés à changer de position, constate le gouvernement dans un communiqué mercredi. La Suisse doit donc accepter qu'elle ne pourra pas imposer de prix fixe, comme elle l'entendait. Le prix par lot de production correspondra à la valeur négociée entre le gouvernement américain et le constructeur Lockheed Martin.

A l'heure actuelle, il n'est donc pas possible de déterminer le coût total exact de l’acquisition. Cela se traduit par la fourchette de coûts supplémentaires potentiels pour l’acquisition des F-35A, déjà communiquée fin juin, comprise entre 650 millions et 1,3 milliard de francs suisses, écrit encore le Conseil fédéral.

Ce dernier «maintient son projet d'acquisition» du F-35A. Le Conseil fédéral a donc chargé le DDPS d'approfondir les travaux sur différentes options et de lui soumettre d'ici à fin novembre une proposition concernant la suite de la procédure.

«Pas de faute», selon Pfister

«Nous devons accepter la situation», a dit le conseiller fédéral Martin Pfister lors d'une conférence de presse à Berne. Il faudra envisager des coûts supplémentaires. Le Conseil fédéral a décidé d'examiner différentes options, a précisé le Zougois. La Suisse pourrait acheter moins d'avions que les 36 jets initialement prévus.

Une autre option serait une compensation partielle en passant par les affaires compensatoires en adaptant l'accord avec le constructeur américain Lockheed Martin.Un crédit parlementaire supplémentaire serait également une possibilité. Un «mix» de ces options est aussi envisageable, selon le ministre de la défense.

Le Département fédéral de la défense (DDPS) examinera si les exigences actuelles en matière de défense aérienne correspondent toujours aux bases sur lesquelles reposait l’évaluation du F-35A, en particulier le rapport «Avenir de la défense aérienne» publié en 2017, a précisé Martin Pfister. Un groupe de travail a été mis sur pied.

Le Conseil fédéral tient au F-35A, plus en avance que ses concurrents sur le plan technologique, a encore insisté Martin Pfister. Il en va de la sécurité aérienne du pays.

«La Suisse considère toujours que le contrat conclu avec Washington contient un prix fixe», a soutenu le ministre de la défense. «Mais l'autre partie ne l'accepte pas et l'autre partie est plus puissante» que la Suisse.

Le Zougois a réfuté toute faute des autorités suisses responsables de l'acquisition des jets, dont sa prédécesseure Viola Amherd. «La Suisse n'a pas commis de faute, on a essayé de faire au mieux pour avoir un prix garanti.»

«Décision douloureuse, mais juste», pour le PLR

Le PLR estime que le Conseil fédéral a pris une décision «douloureuse, mais juste» en acceptant l'augmentation du prix des avions de combat F-35A. Les libéraux-radicaux jugent l'avion indispensable pour la sécurité de la Suisse et de sa population.

«Sans ces nouveaux avions, la Suisse se retrouverait dans quelques années sans défense aérienne, ce qui est inacceptable», déclare le PLR dans un communiqué mercredi. Le parti libéral-radical estime que le F-35A est plus important que jamais dans un monde «instable marqué par l'agression russe, l'escalade des conflits au Proche-Orient et la course mondiale à l'armement».

Le PLR demande aussi aux partis qui n'ont «jamais voulu du F-35A et qui militent depuis longtemps en faveur de la suppression de l’armée» de ne pas abuser de la situation actuelle. La sécurité de la Suisse est plus importante et plus significative à long terme que la politique «erratique et impulsive» de l’actuel président américain.

Si la nécessité de l'achat n'est pas remise en cause, le PLR veut toutefois une clarification sur ces coûts supplémentaires. «L’ancienne conseillère fédérale Viola Amherd a souligné pendant des années avoir convenu d'un prix fixe avec les États-Unis. Le Conseil fédéral et la commission de gestion doivent clarifier comment cette fausse attente a pu voir le jour et si des erreurs ont été commises dans le processus d'acquisition», notent les libéraux-radicaux.

PS: «Cesser de fermer les yeux sur ce fiasco total»

Le Parti socialiste suisse souhaite que le Conseil fédéral renonce à l'achat de l'avion de combat américain F-35A. Le PS demande désormais que des alternatives avec les partenaires européens soient recherchées.

«Le Conseil fédéral doit cesser de fermer les yeux sur ce fiasco total», peut-on lire mercredi dans un communiqué de presse du PS suisse. Pour le parti à la rose, les surcoûts pourraient atteindre jusqu'à 1,3 milliard de francs supplémentaires, largement plus que le plafond de 6 milliards approuvé par la population.

Co-président du PS, Cedric Wermuth estime que cet événement, le dernier en date dans la longue liste de problèmes entourant depuis le début cette acquisition, montre une fois de plus que ce projet doit être immédiatement stoppé. Pour le conseiller national argovien, la mise en place d’un groupe de travail n’est que «de la poudre aux yeux».

L'autre co-présidente du PS, Mattea Meyer déclare que «la population a été trompée» car on lui avait promis une flotte complète d’avions de combat pour 6 milliards de francs. Avec l'annonce faite mercredi, ça ne sera pas le cas estime la conseillère nationale zurichoise. «Le PS exige que la population puisse à nouveau se prononcer sur l'achat du F-35A», souligne Mme Meyer.

