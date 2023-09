Les conditions pour devenir enseignant primaire ne doivent pas être facilitées pour le moment. Le Conseil des Etats a enterré de justesse une motion du National. Un rapport sur la question est attendu.

L'objectif de la motion était de contrer la pénurie d'enseignants (image d'illustration). KEYSTONE

La motion, largement adoptée au National, proposait que les titulaires d'une maturité professionnelle soient admis sans examen dans les hautes écoles pédagogiques (HEP). L'objectif est de contrer la pénurie d'enseignants.

Actuellement, seuls les titulaires d’une maturité gymnasiale ou d’une maturité spécialisée dans le domaine de la pédagogie ayant effectué une passerelle, ou ayant 30 ans et une expérience professionnelle, sont admis à une HEP sans examen.

En plus d'aider à lutter contre la pénurie de personnel enseignant, la motion permettrait une équivalence entre maturité gymnasiale ou maturité spécialisée et maturité professionnelle, a dit Maya Graf (Vert-e-s/BL). On reconnaîtrait ainsi que les compétences sociales acquises dans cette filière de formation sont suffisantes sur le plan pratique. Elle a reçu le soutien de plusieurs orateurs UDC et du Centre.

Fausse bonne idée

C'est une fausse bonne idée, a fait valoir de son côté Matthias Michel (PLR/ZG) pour la commission. La motion ne permettra pas de contrer la pénurie. L'exemple du canton de Berne le montre.

La formation dispensée en formation professionnelle ne suffit pas pour entrer en HEP, notamment en matière de culture générale ou de langues étrangères, a abondé Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU). On ne peut pas créer une inégalité de traitement pour une seule profession.

Il ne faut pas céder à l'émotion, a aussi dit le conseiller fédéral Guy Parmelin. Les matières enseignées dans les différentes filières ne sont pas identiques.

Il vaut mieux attendre les réponses à un postulat qui vient d'être adopté au Conseil national. Le Conseil fédéral devra examiner, avec les cantons, à quelles conditions les titulaires d'une maturité professionnelle pourraient être admis dans les HEP, et s'il serait opportun de créer une maturité professionnelle à orientation «pédagogie».

Au vote, la Chambre a rejeté la motion par 21 voix contre 19 et 2 abstentions.

nipa, ats