La menace terroriste est élevée en Suisse

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) ne dispose d'aucun indice de planification concrète d'attentats en Suisse. Le SRC estime toutefois que la menace terroriste en Suisse reste élevée, a-t-il fait savoir à Keystone-ATS.

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) estime que le risque de terrorisme en Suisse reste "élevé" (archive). ATS

Dans un contexte de possibles attentats, les autorités allemandes ont renforcé les mesures de sécurité autour de la cathédrale de Cologne. A Vienne également, les mesures de sécurité seront renforcées la veille de Noël.

Pour la Suisse, l'évaluation de la menace terroriste comme étant élevée n'a pas changé, a indiqué le SRC dimanche. Selon ce dernier, la Suisse fait partie du monde occidental, considéré comme islamophobe par les djihadistes, et représente donc de leur point de vue une cible légitime pour des attentats terroristes.

Selon l'évaluation du SRC, d'autres Etats sont toutefois plus exposés, notamment ceux qui participent militairement à des coalitions internationales contre l'"Etat islamique».

Les cibles peu protégées plus à risque

Le scénario terroriste le plus plausible pour la Suisse est actuellement un acte de violence djihadiste perpétré par un individu inspiré par le djihad. Une telle attaque viserait des cibles faiblement protégées, comme des rassemblements de personnes. Elle nécessiterait peu d'organisation et de moyens logistiques.

En outre, l'attaque du Hamas contre Israël et la guerre au Proche-Orient pourraient également affecter la sécurité des intérêts juifs et israéliens en Suisse, poursuit le SRC. Les institutions juives et musulmanes sont déjà exposées depuis quelques années à une menace accrue de terrorisme et d'extrémisme violent.

ceel, ats