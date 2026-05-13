  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Cela va trop loin» Le Conseil fédéral ne veut pas interdire les smartphones aux moins de 12 ans

ATS

13.5.2026 - 17:39

Le Conseil fédéral ne veut pas interdire les smartphones pour les enfants de moins de 12 ans. Cela va trop loin, indique-t-il mercredi en réponse à une motion de Giorgio Fonio (Centre/TI).

Pour le Conseil fédéral, une interdiction générale de vente de smartphones et d'abonnements téléphoniques aux mineurs de moins de 12 ans constitue notamment une atteinte importante à l'autonomie des parents en matière éducative.
Pour le Conseil fédéral, une interdiction générale de vente de smartphones et d'abonnements téléphoniques aux mineurs de moins de 12 ans constitue notamment une atteinte importante à l'autonomie des parents en matière éducative.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.05.2026, 17:39

L'utilisation des médias numériques prend une importance croissante pendant l’enfance. Le gouvernement reconnaît également les défis qui y sont liés concernant le développement psychique et physique des enfants.

Toutefois, une interdiction générale de vente de smartphones et d'abonnements téléphoniques aux mineurs de moins de 12 ans constitue notamment une atteinte importante à l'autonomie des parents en matière éducative. Des questions se posent en particulier concernant sa mise en œuvre sur le plan pratique et son efficacité.

Aux yeux du Conseil fédéral, des règlementations laisseraient place à d'importantes possibilités de contournement, par exemple via l'achat d’appareils ou d’abonnements au nom des parents, comme déjà souvent aujourd'hui.

Effets néfastes

Pour le Tessinois, l'augmentation de l'utilisation de smartphones chez les jeunes, sans nécessité réelle, a des effets néfastes sur la santé physique et mentale et, par conséquent, indirectement sur l'avenir de la société. Et de rappeler les effets négatifs d'une exposition précoce sur le manque d'activité physique, les troubles posturaux, la fatigue visuelle ou encore sur le sommeil.

De nombreuses études montrent des effets sur des aspects essentiels de la santé psychique, notamment la capacité de concentration, l’autorégulation émotionnelle et le développement des compétences sociales.

La protection de l'enfance revêt, à l’instar des réglementations existantes en matière d'alcool et de tabac, un intérêt public prioritaire, rappelle M. Fonio dans sa motion. «Limiter l'utilisation des smartphones chez les moins de 12 ans ne signifie pas leur refuser l'accès à la technologie, mais favoriser un développement sain et adapté à leur âge.»

Les plus lus

«Aux arbres, citoyens» – Malgré un premier revers, la lutte continue
Plus de 1700 personnes confinées dans un paquebot après un décès
Vaud: Il agresse sa famille au couteau, puis prend la fuite
Un cobra sème la panique dans une commune près de Toulouse !
Votation sur l'immigration: une histoire suisse vieille de 50 ans
Agent de sécurité blessé, prochain match à huis clos à Lausanne