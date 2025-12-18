  1. Clients Privés
Importants dysfonctionnements Pas de commission d'enquête parlementaire sur Ruag

ATS

18.12.2025 - 12:18

Le scandale Ruag ne devrait pas être passé au crible par une commission d'enquête parlementaire (CEP). Le National a rejeté deux initiatives du PS et des Vert-e-s déposées suite à la publication du rapport du Contrôle fédéral des finances sur Ruag.

Le Contrôle fédéral des finances avait montré des manquements très graves au sein de Ruag (archives).
Le Contrôle fédéral des finances avait montré des manquements très graves au sein de Ruag (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.12.2025, 12:18

18.12.2025, 13:02

La gauche aurait souhaité une enquête sur les importants dysfonctionnements au sein de Ruag, sur les problèmes liés à l’acquisition d’armement et sur les structures de conduite, de contrôle et de surveillance au sein du Département fédéral de la défense (DDPS).

Ruag MRO a été épinglé fin février dans des rapports publiés par le Contrôle fédéral des finances. Ils montrent des manquements très graves. Plus de deux dizaines de cas de fraude présumée avec de gros dommages financiers sont mentionnés.

«Lorsqu'on tolère de tels déficits, nous ne faisons pas du bien à notre sécurité», a déclaré Samuel Bendahan (PS/VD), qui n'a pas manqué d'énumérer les scandales qui ont traversé la Défense ces dernières années.

Des problèmes existent effectivement, a répondu le camp bourgeois. Mais des travaux sont déjà en cours. Les commissions de gestion évaluent actuellement la situation et doivent rendre un rapport au printemps 2026, a déclaré Benjamin Roduit (Centre/VS).

