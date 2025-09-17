  1. Clients Privés
Municipales – GE Pas de liste Libertés et justice sociale à Vernier en novembre

ATS

17.9.2025 - 12:03

Liberté et Justice sociale ne présentera pas de liste aux élections municipales de Vernier en novembre (image d'illustration).
Liberté et Justice sociale ne présentera pas de liste aux élections municipales de Vernier en novembre (image d'illustration).
ATS

Libertés et justice sociale (LJS) a décidé mardi soir, lors d'une assemblée générale extraordinaire, de ne pas présenter de liste pour la nouvelle élection du Conseil municipal de Vernier le 30 novembre. L'élection du printemps avait été annulée par la justice.

Keystone-SDA

17.09.2025, 12:03

«La décision a été prise après de longues discussions», a indiqué mercredi à Keystone-ATS Laurent Seydoux, chef de campagne de LJS, confirmant une information de la Tribune de Genève. Lors des élections municipales de mars, le nouveau mouvement politique avait fait son entrée au délibératif de Vernier, avec six élus.

Pour rappel, des irrégularités avaient été révélées sur les bulletins de LJS, lors de cette élection. Ces bulletins avaient été complétés par les noms de trois candidates d'autres partis. Une première analyse graphologique avait montré que neuf personnes avaient rempli 278 bulletins.

L'enquête pour fraude est toujours en cours, ce qui a joué dans la décision de LJS, a expliqué Laurent Seydoux. Selon lui, si le parti se relance, ce serait à la fois pour des élections municipales et administratives. A Vernier, l'élection du Conseil administratif n'a, elle, pas été annulée.

