Environnement Pas de référendum contre le projet d'accélération des procédures

ATS

4.10.2025 - 13:15

Six grandes organisations environnementales suisses renoncent à lancer un référendum contre le projet d'accélération des procédures en matière énergétique. Elles préfèrent s'engager pour un développement des énergies renouvelables rapide et respectueux de la nature.

Le développement plus rapide de l'hydroélectricité est l'un des objectifs du décret d'accélération qui vient d'être adopté par le Parlement. (Photo thématique)
Le développement plus rapide de l'hydroélectricité est l'un des objectifs du décret d'accélération qui vient d'être adopté par le Parlement. (Photo thématique)
ATS

Keystone-SDA

04.10.2025, 13:15

04.10.2025, 13:16

L'Alliance pour l'environnement, composée de Pro Natura, Birdlife, WWF, Greenpeace, l'ATE et la Fondation suisse pour l'Energie, a informé samedi dans un communiqué de cette décision.

Le Parlement a adopté le décret d'accélération lors de la session d'automne. Les modifications de la loi sur l'énergie doivent permettre de planifier et d'autoriser plus rapidement les grandes centrales solaires, les parcs éoliens et les centrales hydroélectriques. Le projet prévoit des procédures d'autorisation simplifiées et des possibilités d'opposition limitées.

