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Sondage «Pas de Suisse à 10 millions»: voilà où en sont les pronostics

ATS

27.5.2026 - 18:17

A moins de trois semaines des votations fédérales, la tendance est toujours incertaine s'agissant de l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions». Dernier sondage publié, mercredi, celui de YouGov fait apparaître une légère tendance au non.

Une affiche «S'isoler de l'Europe ? Surtout pas maintenant ! » avec une image de Donald Trump invitant a voter contre l'initiative populaire de l'Union démocratique du centre (UDC) est photographiée ce mercredi 27 mai 2026 a Lausanne. 
Une affiche «S'isoler de l'Europe ? Surtout pas maintenant ! » avec une image de Donald Trump invitant a voter contre l'initiative populaire de l'Union démocratique du centre (UDC) est photographiée ce mercredi 27 mai 2026 a Lausanne. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.05.2026, 18:17

27.05.2026, 18:18

Avec 51% des électeurs qui se prononcent contre l'initiative dite «pour la durabilité» et 43% en sa faveur – 6% se déclarent encore indécis -, on reste dans la marge d'erreur statistique, écrit YouGov mercredi. Pour son 2e sondage, le Service d'analyse de données et d'études de marché a posé la question à 2518 personnes entre le 18 et le 26 mai.

Le rapport de forces a ainsi légèrement évolué par rapport au baromètre précédent, début mai. Le camp du non progresse de cinq points de pourcentage, tandis que celui des partisans du oui recule légèrement, de deux points.

Service civil: encore l'indécision

Le sondage ne montre pas non plus de tendance claire pour l'autre objet soumis au peuple le 14 juin, la modification de la loi sur le service civil. La forte proportion d'indécis (16%) rend difficile toute prévision, note YouGov. Selon son baromètre, 44% des personnes interrogées rejetteraient actuellement le projet, tandis que 40% se prononceraient en sa faveur.

Là encore, on observe une légère progression du non par rapport au premier baromètre. Début mai, les deux camps étaient encore à 40% chacun.

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