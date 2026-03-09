  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» : les opposants craignent le chaos

ATS

9.3.2026 - 11:30

L'alliance interpartis «Non à l'initiative du chaos» se lance dans la campagne contre l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!», en votation le 14 juin. Elle dénonce un texte aux conséquences «très concrètes» sur la vie quotidienne des Suisses dès 2031.

Une large alliance politique et économique a mis en garde lundi à Berne contre les conséquences désastreuses de l'initiative de l'UDC "Pas de Suisse à 10 millions!" (photo d'illustration".
Une large alliance politique et économique a mis en garde lundi à Berne contre les conséquences désastreuses de l'initiative de l'UDC "Pas de Suisse à 10 millions!" (photo d'illustration".
ATS

Keystone-SDA

09.03.2026, 11:30

09.03.2026, 12:12

L'initiative de l'UDC demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050.

Pour l'alliance, qui regroupe le PLR, le Centre et le PVL, le PEV et des acteurs économiques, le texte ne tient pas compte du vieillissement de la population. Si la Suisse ne peut plus recruter de main-d'oeuvre étrangère, c'est le fonctionnement même du pays qui sera affecté.

Les opposants craignent aussi que l'initiative ne marginalise la Suisse au niveau mondial. Selon eux, le texte met en péril les accords bilatéraux existants avec l'Union européenne (UE).

Ils estiment donc que l'initiative de l'UDC ne «résout aucun des défis actuels, mais crée au contraire toute une série de nouveaux problèmes et incertitudes. «Dès 2031, le chaos menace», selon eux.

Les plus lus

«J'ai eu des idées noires» - Les terribles confidences d’une ancienne Miss France
Marco Odermatt renversé ? Le point sur la lutte pour les globes
Courbe exponentielle : le pétrole s'envole !
Les enjeux n'ont jamais été aussi écrasants pour Nicolas Sarkozy !
De l'Ukraine à l'Iran, l'impossible neutralité du sport mondial
Dans la tourmente, la princesse Eugenie se retire d'une organisation caritative