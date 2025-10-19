  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bilan positif 335'000 personnes à la foire agricole de St-Gall

ATS

19.10.2025 - 16:37

Pas moins de 335'000 personnes ont pris part à l'Olma, la foire agricole de St-Gall. Les organisateurs tirent un bilan positif de cette 82e édition, malgré une légère baisse de fréquentation par rapport à l'année dernière et un incident ayant blessé deux enfants.

La foire a été marquée par un incident impliquant des bovins.
La foire a été marquée par un incident impliquant des bovins.
ATS

Keystone-SDA

19.10.2025, 16:37

19.10.2025, 16:48

Trois bovins se sont échappés mercredi du parc d'exposition. Ils ont blessé deux enfants dans leur fuite. L'un des animaux a été abattu et une enquête a été ouverte.

Panique à St-Gall. Trois bovins s'échappent de l'Olma et blessent deux enfants!

Panique à St-GallTrois bovins s'échappent de l'Olma et blessent deux enfants!

Aucun autre incident majeur n'a été signalé. La police municipale fait état de huit interpellations de personnes agressives et neuf incidents liés à des voies de fait.

Le Valais a été l'invité d'honneur cette année. Schwyz prendra le relais l'année prochaine. La 83e édition de la plus grande foire agricole de Suisse se tiendra du 8 au 18 octobre 2026.

Les plus lus

«La France perd une grande voix pour les droits des femmes»
«Tous les sportifs ont une date limite, mais je vis le moment présent»
Deux ans de captivité : le récit des proches des derniers otages