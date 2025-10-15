  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Diplomatie Pascale Baeriswyl quitte New York pour le Conseil de l'Europe

ATS

15.10.2025 - 14:27

Changement pour la cheffe de la mission suisse à l'ONU à New York Pascale Baeriswyl. Elle va désormais représenter les intérêts helvétiques au Conseil de l'Europe à Strasbourg. La diplomate avait été le visage de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU.

L'ambassadrice Pascale Baeriswyl a été le visage de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU ces dernières années (archives).
L'ambassadrice Pascale Baeriswyl a été le visage de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU ces dernières années (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.10.2025, 14:27

15.10.2025, 14:39

Mme Baeriswyl prend la place de Claude Wild, qui avait pris ses fonctions à Strasbourg en 2023. Le Conseil de l'Europe est dirigé par l'ancien conseiller fédéral Alain Berset depuis l'année dernière. Frank Grütter récupère quant à lui le poste à New York, indique le gouvernement mercredi dans un communiqué.

En place depuis 2020 à New York, Pascale Baeriswyl a représenté la Suisse à la table du Conseil de sécurité de l’ONU pendant sa présidence en 2023 et l’année dernière. Comme aucun Suisse avant elle, elle a été au centre des discussions sur la paix et la sécurité en se confrontant aux pressions des grandes puissances.

Du changement est aussi prévu du côté des Nations Unies à Genève. Au moment où l’organisation fait face à une crise de liquidités sans précédent qui affecte la Genève internationale, le secrétaire d’Etat adjoint aux affaires étrangères Thomas Gürber devient le chef de la mission suisse au bout du lac Léman. Il remplacera Jürg Lauber, qui a été élu à la vice-présidence du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Les plus lus

«Il sacrifie ses patientes» - Tollé autour d’un ex-généraliste
Bachar al-Assad livré à la Syrie ? Damas met la pression sur Poutine
«Je déciderai de ce que je crois juste» - Trump botte en touche une question qui fâche