Une cycliste française de 23 ans a perdu la vie dimanche soir dans la commune vaudoise de Paudex, à l'est de Lausanne. Après avoir dépassé une voiture à l'arrêt, elle a perdu la maîtrise de son vélo et a percuté un muret surmonté de barrières métalliques, a indiqué mardi la police cantonale. Gravement blessée, elle a été transportée au CHUV où elle est décédée.

L'accident a eu lieu peu avant 22h00 dimanche dernier au bas de la route de la Bernadaz à Paudex.

L'accident a eu lieu peu avant 22h00 dimanche dernier au bas de la route de la Bernadaz à Paudex. La cycliste, domiciliée dans la région, descendait cette route et, selon les premiers éléments de l'enquête, au bas de la chaussée, à l'intersection avec un autre chemin, elle s'est déportée sur sa gauche pour dépasser un véhicule arrêté devant le feu rouge juste avant le passage sous la voie ferroviaire du Simplon.

C'est à ce moment qu'elle a perdu la maîtrise de son vélo, explique la police dans son communiqué.

Le conducteur du véhicule arrêté devant les feux a, lui, quitté les lieux avant l'arrivée de la police, précise-t-elle. Elle lance d'ailleurs un appel à témoins. Toute personne en mesure de fournir des informations ou des renseignements sur cet accident ou sur le véhicule qui a quitté les lieux, est invitée à appeler le 021 343 15 10 ou à contacter le poste de police le plus proche.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. La route a été momentanément fermée à la circulation, le temps d'effectuer les opérations de constat.