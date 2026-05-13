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Praille-Acacias-Vernets Genève: le nouveau quartier de l’Etoile se développe

ATS

13.5.2026 - 15:21

Le Conseil d’Etat genevois a adopté mercredi le plan localisé de quartier (PLQ) Etoile 2 situé à Carouge, entre l’avenue de la Praille, la rue Alexandre-Gavard et l’actuelle rue Antoine-Jolivet. Ce projet, dédié à 95%, au logement s’inscrit dans la dynamique de développement d’une nouvelle centralité pour Genève dans le quartier de l’Etoile, au sein du projet Praille-Acacias-Vernets (PAV).

Dans le PLQ Etoile 2, la Drize sera remise à ciel ouvert dans le prolongement du tronçon déjà réalisé dans le périmètre du PLQ Etoile 1 (photo d'illustration).
Dans le PLQ Etoile 2, la Drize sera remise à ciel ouvert dans le prolongement du tronçon déjà réalisé dans le périmètre du PLQ Etoile 1 (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.05.2026, 15:21

Aujourd’hui occupé par le centre intercommunal des déchets carnés, des entreprises et commerces, le site accueillera 569 nouveaux logements. Ils seront répartis sur deux constructions: un îlot de huit étages d’une hauteur maximale de trente mètres, organisé autour d’une cour intérieure végétalisée, et une tour de 29 étages d’une hauteur maximale de 90 mètres, a communiqué le Conseil d'Etat.

Les rez-de-chaussée seront dédiés aux activités commerciales et aux équipements publics. A l’ouest du site, la Drize sera remise à ciel ouvert dans le prolongement du tronçon réalisé dans le périmètre du PLQ Etoile 1. L’espace public situé le long du parcours dédié aux mobilités douces sera enrichi et il sera ainsi possible de rejoindre la future place centrale de l’Etoile via un parcours frais et arboré.

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