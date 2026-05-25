Le trafic lié aux déplacements du lundi de Pentecôte a entraîné une forte affluence sur les routes et dans les aéroports suisses. Des embouteillages se sont formés lundi au niveau du tunnel du Gothard et les aéroports ont enregistré un afflux important de passagers.

Pendant le week-end de la Pentecôte, l'aéroport de Bâle-Mulhouse a accueilli environ 84'300 passagers (archive). ATS

Keystone-SDA ATS

Environ 84'300 passagers ont transité par l'aéroport de Bâle-Mulhouse pendant ce week-end. Près de 34'000 personnes supplémentaires étaient attendues pour le lundi de Pentecôte, a indiqué lundi l'aéroport à Keystone-ATS. Il s'agit d'une estimation, a précisé l'équipe de communication de l'EuroAirport Bâle-Mulhouse.

Selon les prévisions, 210'000 voyageurs auront passé par l'aéroport de Genève pendant tout le week-end de la Pentecôte.

Devant le portail sud du Gothard, le trafic de retour a provoqué lundi après-midi un bouchon de trois kilomètres, avec un temps d'attente jusqu'à 30 minutes. Dans le sens inverse, le bouchon s'étendait sur un kilomètre.