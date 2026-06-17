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Actu et dicton du jour Pénurie de main-d'œuvre : le remède choc d’un célèbre restaurateur

ATS

17.6.2026 - 08:19

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour ! 

Flash météo Suisse

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Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

17.06.2026

Keystone-SDA

17.06.2026, 08:19

Les points forts du jour

LIBRE-ECHANGE : Le National empoigne l'accord entre la Suisse et le Mercosur mercredi.

Mercosur. Les agriculteurs helvétiques vont-ils avoir gain de cause ?

MercosurLes agriculteurs helvétiques vont-ils avoir gain de cause ?

RETRAITES : Le financement de la 13e rente AVS se joue ce mercredi.

SOMMET DU G7 : Le sommet du G7 d'Evian s'achève ce mercredi. Les discussions ont été marquées notamment par le conflit en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient.

Un sommet marqué par les tensions. Trump s'est déjà moqué de chacun des chefs d'État du G7

Un sommet marqué par les tensionsTrump s'est déjà moqué de chacun des chefs d'État du G7

DIPLOMATIE : Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rend ce mercredi à Vienne.

CYCLISME : Le Tour de Suisse s'élance mercredi de Sondrio, en Italie, pour la première des cinq étapes d'un format raccourci et inédit.

FOOTBALL : Le Portugal et l'Angleterre, qui figurent parmi les favoris au titre mondial, entrent en lice mercredi.

Mondial 2026. Les derniers feux de l'astre Cristiano Ronaldo

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AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 17 juin, c’est aujourd’hui la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse.

Vu dans la presse

VOTATIONS

  • Le restaurateur Rudi Bindella s'est prononcé en faveur d'un relèvement de l'âge de la retraite après le rejet de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», rapportent les journaux du groupe Tamedia. Cet opposant à l'initiative de l'UDC estime que de nouvelles mesures pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée sont nécessaires.
    Une augmentation progressive de l'âge de la retraite jusqu'à 70 ans, sur le modèle danois, pourrait en grande partie atténuer ce problème. «J'ai 78 ans et je travaille chaque jour de mon plein gré. Je ne dis pas que tout le monde doit aller aussi loin, mais beaucoup de gens sont heureux de pouvoir continuer à travailler», a déclaré Rudi Bindella dans une interview accordée aux journaux alémaniques.
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VOTATIONS : Le restaurateur Rudi Bindella s'est prononcé en faveur d'un relèvement de l'âge de la retraite après le rejet de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», rapportent les journaux du groupe Tamedia. Cet opposant à l'initiative de l'UDC estime que de nouvelles mesures pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée sont nécessaires. Une augmentation progressive de l'âge de la retraite jusqu'à 70 ans, sur le modèle danois, pourrait en grande partie atténuer ce problème. «J'ai 78 ans et je travaille chaque jour de mon plein gré. Je ne dis pas que tout le monde doit aller aussi loin, mais beaucoup de gens sont heureux de pouvoir continuer à travailler», a déclaré Rudi Bindella dans une interview accordée aux journaux alémaniques.

TECHNOLOGIES : La Suisse est devenue l’un des principaux pôles mondiaux pour les entreprises de «deep tech», rapportent les journaux de CH Media, en se référant au rapport annuel de Deep Tech Nation Switzerland. En 2025, les entreprises du secteur ont levé dans le pays 2,6 milliards de dollars américains de capital-risque, soit un montant sans précédent.

En termes d'investissements par habitant dans ce domaine, la Suisse occupe la première place en Europe et la troisième au niveau mondial, derrière Israël et les États-Unis. Cette évolution est principalement portée par l'ETH Zurich et l'EPFL, qui comptent parmi les sources les plus prolifiques de spin-offs deep tech en Europe.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : Décès du pianiste autrichien Alfred Brendel, mondialement admiré pour ses interprétations de Beethoven et de Schubert. Il avait 94 ans.

- Il y a 5 ans (2021) : Décès de Kenneth Kaunda, premier président de la Zambie (1964-1991) et combattant contre la domination coloniale britannique.

- Il y a 30 ans (1996) : Décès du théoricien et historien des sciences américain Thomas Kuhn. Son livre «La structure des révolutions scientifiques», publié en 1962, constitue une oeuvre majeure dans la compréhension de l'évolution des changements scientifiques.

- Il y a 75 ans (1951) : Naissance du chanteur romand Sarclo (ou Sarcloret. «On leur doit des enfants si doux», «Quinzaine de blanc chez les trois Suisses").

- Il y a 180 ans (1846) : Fondation du fabricant allemand de spiritueux et de vins Underberg. Le groupe, aujourd'hui suisse, produit notamment une liqueur aux herbes.

Le dicton du jour

«Soleil à la Saint-Hervé,Fait présager d'un bel été.»

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