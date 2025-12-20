Père Thomas, combien de confessions entendez-vous chaque jour?

Qui se confesse encore aujourd’hui, et pourquoi? Qu’éprouve-t-on à entendre sans cesse les péchés des autres? Le père Thomas, du couvent d’Einsiedeln, évoque pour nous la pratique de la confession à l’heure contemporaine.

Abbaye d'Einsiedeln - L'église de la confession L'église de confessions de l'abbaye d'Einsiedeln. Si, lors d'une confession, il apparaît clairement qu'il s'agit d'un sujet plus vaste, on encourage la personne à prendre un rendez-vous séparé. Photo: blue News L'église de confession est ouverte tous les jours pendant trois heures. Pendant ce temps, les personnes peuvent se confesser. En une heure "normale", le père Thomas écoute cinq à dix confessions. Photo: blue News Voici à quoi ressemblent les confessionnaux à l'intérieur. Chaque personne décide elle-même si elle souhaite se confesser ouvertement - c'est-à-dire de manière non anonyme... Photo: blue News ...ou une confession anonyme. Photo: blue News Le père Thomas (41 ans) est arrivé à l'abbaye d'Einsiedeln à l'âge de 21 ans. Il qualifie le monastère de "centre de confessions en Suisse". Photo: blue News Le monastère baroque d'Einsiedeln a été construit à partir de 1704. Frère Caspar Moosbrugger a été chargé de la planification. Photo: blue News

Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi Au monastère d’Einsiedeln, de nombreuses personnes continuent de se confesser.

Le père Thomas y vit depuis plus de 20 ans et entend les confessions depuis 13 ans.

Mais qui se confesse encore aujourd’hui, et de quoi parle-t-on? Le père Thomas nous éclaire dans cette interview. Montre plus

Père Thomas, quelle a été votre dernière confession ?

(Rires) Ça, c’est entre moi et Dieu.

Pourquoi cette réticence ?

Un confrère m’a un jour dit: «La confession, c’est comme une opération à cœur ouvert». C’est quelque chose de profondément intime, souvent lié à la déception que l’on éprouve envers soi-même. On aimerait mener une vie parfaite, mais on n’y parvient jamais tout à fait. Et pour être honnête, ce ne sont pas de grands péchés. Ce sont des situations quotidiennes où je n’ai pas bien réagi et où j’aimerais pouvoir m’excuser. Par exemple, un mot injuste, dicté par l’impatience.

Où et à qui vous confessez-vous ?

Je me confesse ici, au couvent d’Einsiedeln, toujours auprès du même confesseur. L’avantage, c’est qu’il me connaît bien et qu’il peut mettre de l’ordre dans ce que je lui raconte, puis me donner un conseil adapté.

À quelle fréquence vous confessez-vous ?

J’essaie de me confesser chaque mois. Pour moi, en tant que prêtre qui entend aussi les confessions des autres, il est important de savoir ce que l’on ressent soi-même. Prendre conscience de ses propres imperfections permet de mieux comprendre ceux qui cherchent à mener une vie meilleure, mais qui, malgré toute leur bonne volonté, n’y parviennent pas. Cela m’aide à ressentir plus profondément et, sans doute, à faire preuve d’une plus grande miséricorde et compréhension.

Mais une fois par mois, c'est souvent. Ne suffit-il pas de se confesser une fois par an?

C’est à chacun de décider. Mais une fois par an, c’est certainement une bonne fréquence.

A propos de l’interviewé blue News Le père Thomas, 41 ans, vit à l’abbaye d’Einsiedeln depuis son arrivée il y a une vingtaine d’années. Il entend des confessions depuis 13 ans, enseigne au lycée de l’abbaye et en est également l’aumônier.

Sur le site Internet de l'abbaye d'Einsiedeln, on peut lire que de nombreuses personnes continuent à venir se confesser. Il n'est pas rare qu'elles doivent attendre leur tour. Je n'avais pas du tout conscience qu'autant de personnes se confessaient encore aujourd'hui.

Nous sommes sans doute l’un des principaux centres de confession en Suisse. De nombreux fidèles viennent ici parce qu’ils ne trouvent pas de prêtre dans leur entourage. D’autres expliquent : «Je ne veux pas aller voir un prêtre que je croise tous les dimanches à l’église ou dans la rue». Ils choisissent consciemment un lieu où ils savent qu’ils ne reverront jamais la personne après la confession. Par ailleurs, beaucoup de paroisses n’offrent pas d’heures de confession régulières. Il faut alors téléphoner ou envoyer un mail pour savoir si l’on peut venir. Pour beaucoup, c’est un obstacle trop important.

Combien de confessions écoutez-vous par jour ?

Nous proposons trois heures de confession chaque jour. En une heure normale, j’entends les confessions de cinq à dix personnes. Pour chaque créneau, un prêtre supplémentaire est prévu en «backup», afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de forte affluence.

Qu'est-ce qu'un père? Une communauté monastique est composée de différents types de moines. Certains ont étudié la théologie et ont été ordonnés prêtres: on les appelle alors pères. D’autres, qui n’ont pas suivi d’études théologiques et ne sont pas prêtres mais exercent par exemple un métier manuel, sont des frères. Il faut noter que prêtre et père ne désignent pas exactement la même chose : un prêtre appartenant à un ordre religieux est appelé Père, ce qui indique son appartenance à cet ordre. Un curé, en revanche, est un prêtre responsable d’une paroisse. Père et curé sont donc des titres qui reflètent des fonctions différentes. Montre plus

Quel genre de personnes vient se confesser ?

L’éventail est très large. Il y a des gens qui se confessent depuis toujours, mais aussi des personnes très jeunes, qui entretiennent une relation très vivante avec Dieu. Il est intéressant de noter que de plus en plus de personnes non catholiques viennent également se confesser, ce qui montre à quel point le besoin d’un lieu où l’on peut se sentir en sécurité et confidentiel est important: tout ce qui est dit ici reste strictement confidentiel.

Le secret de la confession est absolu et vaut également devant les tribunaux. Y a-t-il malgré tout un moyen de le briser ?

Non, vraiment pas du tout.

Et vous n'avez jamais voulu le faire non plus ?

Non, pas du tout. Je n'ai encore jamais été confronté à une situation où quelqu'un aurait dû craindre des conséquences pénales si j'avais raconté quelque chose. On peut critiquer le comportement, mais la personne elle-même est et reste toujours un enfant de Dieu. On ne peut pas porter atteinte à cette dignité. Il est important de toujours considérer l'être humain comme un être humain - avec toutes ses faiblesses et tout ce qu'il fait.

Sur quels sujets se confesse-t-on aujourd'hui ?

Ce sont de grands thèmes de vie. Par exemple, la peur de passer à côté de la vraie vie. On se rend compte que les années et le temps passent si vite. Il peut arriver que l'on fasse des choses dont on sait soi-même qu'elles ne sont pas correctes.

Par exemple?

Vouloir mieux paraître ou chercher son propre avantage peut conduire à évincer des collègues, à répéter des choses ou à ne pas être aussi précis avec la vérité. Mais il y a aussi des sujets plus graves qui permettent d'avoir un aperçu impitoyable de la vie d'une famille. Même les familles qui fonctionnent parfaitement en apparence ont des disputes, des tensions, des problèmes - comme cela fait partie de la vie.

Avez-vous du mal à ne pas juger les gens?

Il y a parfois des situations où je dois rester calme intérieurement. Par exemple, quand quelqu’un ne fait que critiquer les autres. Je me dis alors: «C’est toi dont il s’agit maintenant. Pourquoi ne vois‑tu pas ton rôle dans tout cela?» Ce n’est pas un jugement, mais une tension intérieure.

Et si c'est quelque chose de vraiment grave?

Cela ne m’est jamais arrivé. Je n’ai jamais pensé: «quel genre de personne es-tu?» Je suis simplement reconnaissant que la personne vienne se confesser. C’est un premier pas dans la bonne direction. Il y a d’innombrables autres personnes qui font la même chose intérieurement, mais qui n’ont pas encore franchi ce pas.

Ecoutenter les problèmes des autres pendant plusieurs heures, ça peut être pesant. En parlez-vous avec quelqu'un au monastère ?

Cela arrive effectivement parfois. Mais ce qui est essentiel, c’est que le secret de la confession est absolu. Nous ne pouvons en aucun cas révéler l’identité de quelqu’un ou donner des indices sur la personne concernée. Tout reste strictement anonyme et n’est traité que de manière très générale. Il ne s’agit pas non plus de se vanter de «l’histoire de la confession» que j’ai entendue aujourd’hui, mais de l’assimiler intérieurement. Parfois, je discute avec un frère expérimenté du monastère, ici depuis de nombreuses années, pour savoir comment il aurait géré une situation comparable.

Et comment faites-vous pour garder vos distances?

Dehors, à la porte, une lampe indique si l’on peut entrer: verte, c’est libre; rouge, quelqu’un est déjà dans le confessionnal. Il arrive que l’on entende successivement trois ou quatre histoires particulièrement lourdes. On aimerait alors pouvoir laisser la lampe au rouge un moment, juste pour respirer un peu. En réalité, je l’ai déjà fait: trois respirations profondes avant de passer à la confession suivante.

Comment le péché a-t-il évolué au cours des dernières années? Est-ce que l'on confesse d'autres sujets de nos jours?

Je suis au monastère depuis presque 20 ans, mais je ne suis prêtre que depuis 2013. Cela fait donc 12 ans que j’entends des confessions. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup moins de jeunes qui se confessaient. On parle aujourd’hui même d’un «renouveau de la confession».

C'est assez flagrant. Comment s'est produit ce renouveau?

Les jeunes sont totalement libres. Ils n’ont pas connu l’époque où la confession était perçue comme une obligation ou une pression. Pour eux, ce n’est ni un contrôle ni un interrogatoire. Comme je l’ai dit, c’était peut-être différent autrefois, mais aujourd’hui beaucoup y voient surtout une expérience de libération. Ce n’est pas une contrainte, mais un choix volontaire. L’autre jour, j’ai participé à un événement catholique pour les jeunes: une douzaine de prêtres ont entendu confession après confession pendant environ deux heures.

Constatez-vous de manière générale une augmentation du nombre de jeunes croyants?

Aujourd’hui, de nombreux jeunes ont une vision pessimiste du monde : climat, guerres, environnement… Cela les amène à se demander ce qui peut encore donner sens à la vie. Beaucoup redécouvrent alors la foi et se montrent très ouverts à cette perspective.

Et sur quoi les jeunes se confessent-ils?

En général, les gens se confessent sur ce qui les touche dans leur vie, sur des actes qu’ils regrettent après coup, que ce soit dans leurs relations avec les autres ou avec eux-mêmes. C’est également vrai pour les jeunes.

Existe-t-il une définition claire de ce que l'on entend par péché? Et existe-t-il un guide à ce sujet?

Oui, les Dix Commandements servent de boussole morale. Ils enseignent notamment à ne pas mentir ni voler. Lorsqu’on transgresse l’un de ces commandements, c’est, pour ainsi dire, un fait objectif : on a péché. Pécher, c’est fondamentalement manquer sa cible. On peut l’imaginer comme le tir à l’arc : si la flèche n’atteint pas l’endroit visé, c’est un tir manqué.

Il fut un temps où l'on se confessait surtout sur la sexualité: entre autres aussi sur l'homosexualité. Comment cela se passe-t-il aujourd'hui ?

Les gens viennent avec ce qu’ils ont. Je ne dirais pas que l’homosexualité est un sujet plus fréquent que l’hétérosexualité. Au final, c’est la même situation : ils parlent de leur sexualité lorsqu’ils ont le sentiment d’avoir agi dans un cadre jugé «pas bien». Dans ce cas, qu’il s’agisse de relations entre personnes de même sexe ou de sexes différents importe peu.

Et que dites-vous à une personne qui confesse son homosexualité?

J’essaie de comprendre pourquoi, pour la personne qui se confesse, sa sexualité occupe une place si centrale. De quoi souffre-t-elle? Est-ce un manque d’acceptation de soi? Souvent, ce n’est pas tant l’homosexualité qui est au cœur du problème, mais plutôt la quête d’une estime de soi saine.

Quelle est la position de l'Église aujourd'hui?

La sexualité devrait être envisagée dans un cadre plus large. Aujourd’hui, l’Église considère qu’elle remplit deux fonctions équivalentes: entretenir une relation et transmettre la vie. Dans les relations homosexuelles, seule l’une de ces deux dimensions est présente. C’est pour cette raison que les personnes homosexuelles ne peuvent pas recevoir le sacrement du mariage, qui implique la volonté de transmettre la vie.

Mais si la personne dans le confessionnal montre qu’elle souhaite vivre une relation sincère avec Dieu, il n’y a aucune condamnation de l’Église, seulement un encouragement à poursuivre son chemin chrétien. Dans ce sens, le pape François a lui-même déclaré un jour dans une interview: «Qui suis-je pour juger un homosexuel?»

Fondamentalement, je pense que l’Église devrait avant tout s’attacher à aborder des sujets bien plus importants que la sexualité.

Par exemple?

Ce qui importe vraiment, c’est la manière dont nous nous comportons les uns envers les autres. De l’extérieur, on nous réduit souvent à des thèmes qui ne sont pas essentiels. Or, tout en haut des Dix Commandements, il y a l’amour: as-tu aimé tes parents? As-tu aimé Dieu? C’est cela qui compte. En tant qu’Église, nous cherchons à donner de l’espoir, à aider les gens à trouver la sérénité et à vivre une vie épanouissante. Ensuite, il est dommage que l’attention se focalise si souvent sur des questions comme le sacerdoce des femmes, le célibat ou, précisément, l’homosexualité.

Pour conclure: y a-t-il un conseil ou une instruction pour ne pas pécher du tout ?

Tant que l’homme restera humain, il pèchera malheureusement. Certains parviennent néanmoins à le réduire fortement, et ce sont souvent des personnes que nous vénérons aujourd’hui comme des saints. Si quelqu’un dit: «Je ne pèche pas, je ne sais même pas ce que je devrais confesser», c’est pour moi le signe que son autoréflexion n’est pas encore très développée. «Où ai-je déçu ou blessé des gens? Où ai-je manqué de faire le bien?» Nous sommes toujours invités à nous poser ces questions.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.