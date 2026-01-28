  1. Clients Privés
Signatures falsifiées Le Ministère public de la Confédération a procédé à des perquisitions

ATS

28.1.2026 - 09:11

Le Ministère public de la Confédération (MPC) et Fedpol ont effectué mardi plusieurs perquisitions auprès de sociétés de récoltes de signatures dans le cadre de procédures menées pour falsification présumée de signatures. Plusieurs personnes ont été interrogées.

Depuis octobre 2022, environ 30'000 signatures soupçonnées d'être falsifiées, concernant une vingtaine d’initiatives populaires fédérales, ont été portées à la connaissance du MPC et de Fedpol (image d'illustration).
ATS








Les perquisitions ont eu lieu dans les locaux de plusieurs organisations chargées de la récolte de signatures rémunérées en Suisse romande et en Suisse alémanique, indiquent mercredi le MPC et l'Office fédéral de la police (Fedpol). Les personnes interrogées ont été entendues en tant que «personnes appelées à donner des renseignements».

Attention arnaque. Un cadeau de fidélité de la Mobilière? Ne tombez pas dans le panneau!

Attention arnaqueUn cadeau de fidélité de la Mobilière? Ne tombez pas dans le panneau!

Le MPC a ouvert diverses procédures à la suite de plusieurs dénonciations pénales. Depuis octobre 2022, date de la première dénonciation reçue dans ce complexe de faits, environ 30'000 signatures soupçonnées d'être falsifiées, concernant une vingtaine d’initiatives populaires fédérales, ont été portées à la connaissance des instances fédérales. Celles-ci reçoivent «de manière continue» de nouvelles dénonciations.

