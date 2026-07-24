Loterie
Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions
Pas de gagnant à l’Euro Millions vendredi soir (photo d'illustration).
ATS
Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions vendredi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 8, 10, 30, 36 et 47 et les étoiles 1 et 4.
Lors du prochain tirage mardi, 73 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.
https://jeux.loro.ch/games/euromillions