Loteries
Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions
La loterie transnationale Euro Millions est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse.
ATS
Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions vendredi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 10, 24, 25, 31 et 45 et les étoiles 4 et 5.
Lors du prochain tirage mardi, 92 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.
https://jeux.loro.ch/games/euromillions