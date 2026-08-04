Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions mardi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 25, 30, 34, 46 et 50 et les étoiles 1 et 12.

La loterie transnationale Euro Millions est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse.

Lors du prochain tirage vendredi, 103 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

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