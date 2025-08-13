  1. Clients Privés
«Elle n’était pas assurée» La Ville de Neuchâtel a déposé plainte pour le vol de la petite statue de David de Pury

ATS

13.8.2025 - 10:13

La Ville de Neuchâtel a aussi déposé une plainte pénale pour le vol d’une sculpture représentant David de Pury, la tête fichée dans un socle en béton, arrachée il y a une semaine. Le montant des dégâts n’est pas communiqué, l’enquête est en cours.

La petite statue inversée de David de Pury a été arrachée début août (archives).
La petite statue inversée de David de Pury a été arrachée début août (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 10:13

13.08.2025, 10:24

La sculpture n'est pas assurée, «comme c’est le cas pour toute œuvre dans l’espace public. Les assurances n’acceptent pas de les prendre en charge car les risques de déprédations, de vol ou de dégâts météorologiques sont trop élevés», a déclaré mercredi à Keystone-ATS la chargée de communication de la Ville de Neuchâtel Sophie Schneider.

«On attend les suites de l’enquête afin de décider des prochaines étapes», a ajouté la chargée de communication. L'oeuvre d'art s'inscrivait dans le cadre du travail de mémoire sur le passé colonial de la ville. La statue de bronze de David de Pury, un négociant qui avait fait en partie fortune avec l'esclavage, était décriée et avait d'ailleurs été aspergée de peinture rouge en juillet 2020.

«Regrettable». La Ville de Neuchâtel touchée par un nouvel acte de vandalisme

«Regrettable»La Ville de Neuchâtel touchée par un nouvel acte de vandalisme

En bronze sur un socle de béton, la sculpture de l’artiste genevois Mathias Pfund, installée en 2022, faisait apparaître David de Pury à l’envers, tête fichée dans son socle, à la manière du renversement accidentel de la statue du scientifique neuchâtelois Louis Agassiz, à l'Université de Stanford, en Californie, après un séisme au début du XXe siècle.

Tags: plusieurs dizaines de milliers de francs

La Ville a subi aussi une série de tags début août. Dix bâtiments ou édifices lui appartenant, dont la Collégiale, le Collège latin ou le Musée d'ethnographie ont été touchés. Elle a déposé une autre plainte pénale en lien avec les tags, comme neuf autres propriétaires privés du littoral neuchâtelois.

Vandalisme – NE. Plus de 20 endroits tagués à Neuchâtel: dix plaintes déposées

Vandalisme – NEPlus de 20 endroits tagués à Neuchâtel: dix plaintes déposées

«Le nettoyage des tags a été estimé à plusieurs dizaines milliers de francs pour la Ville de Neuchâtel, a ajouté Sophie Schneider. La plupart des tags ont déjà été nettoyés. Les travaux sont plus délicats et prendront plus de temps en ce qui concerne le Musée d’ethnographie (une semaine) et la Collégiale (deux à trois semaines)».

