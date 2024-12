L'initiative pour la responsabilité environnementale devrait avoir du mal à passer la rampe lors de la votation du 9 février. Dans un sondage réalisé par 20 Minutes/Tamedia, elle serait rejetée par 63% des voix.

L'initiative pour une responsabilité environnementale a du mal à passer, selon un sondage. Une moissonneuse-batteuse récolte de l'avoine dans un champ bio à Uster. (photo d'illustration) ATS

Selon l'enquête publiée vendredi, 34% des personnes interrogées sont favorables à l'initiative des Jeunes Vert-e-s et 3% sont indécises. Typiquement, la part des «oui» à une initiative diminue au cours de la campagne de votation, et celle-ci va durer encore près de six semaines.

L'Alliance pour la responsabilité environnementale veut une économie qui préserve les ressources et demande une adaptation de la Constitution: dans un délai de dix ans, la charge environnementale de la Suisse ne doit plus dépasser les «limites planétaires» mesurées par rapport à la population. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent le texte, craignant des directives trop radicales pour l'économie.

Le sondage a été réalisé auprès de 10'139 personnes les 18 et 19 décembre. La marge d'erreur est de 1,7 point.