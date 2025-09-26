  1. Clients Privés
Plaine-du-Loup Nouvelle école et espaces publics inaugurés à Lausanne

ATS

26.9.2025 - 18:10

La Ville de Lausanne a inauguré vendredi après-midi l'école et les espaces publics du vaste écoquartier des Plaine-du-Loup, au nord de la capitale vaudoise. La nouvelle école ainsi que les espaces d'accueil de jour, l'aménagement des rues, des places de jeux et des espaces verts a été finalisé cet été.

Le syndic Grégoire Junod et les municipaux Natacha Litzistorf et David Payot ont devoilé la plaque de la Place Buissonnière aux Plaines-du-Loup.
ATS

Keystone-SDA

26.09.2025, 18:10

C'est toute la réalisation de la première étape de l'écoquartier qui est désormais terminée, avec l'emménagement quelque 2500 personnes, rappelle la Municipalité dans un communiqué. Le nom de la place centrale, qui fait office de préau durant les heures d'enseignement, a été dévoilé: il s'agit de la place Buissonnière.

La nouvelle école se décline en une bibliothèque vitrée à l'entrée, 18 classes, deux salles de gymnastique en toiture, une salle de rythmique, une autre pour les activités manuelles ainsi que des locaux de dégagement. Elle accueille environ 360 élèves âgés de 4 à 10 ans.

Quatre rues baptisées

Les quatre nouvelles rues de l'écoquartier ont été nommées pour honorer des femmes qui ont contribué à l'histoire de la ville. Il s'agit d'Edith Burger, pianiste et chanteuse, Elisa Serment, pionnière du féminisme en Suisse, Elisabeth Jeanne de Cerjat, cofondatrice de l'Asile des aveugles et Germaine Ernst, artiste peintre. Chaque rue est largement végétalisée, souligne la Ville.

Deux centres de vie enfantine (CVE) pour les 0-4 ans et deux accueils parascolaires (APEMS) pour les 4-10 ans ont été construits à proximité de l'école, créant un total de 120 places. Un établissement médico-social (EMS) se situe aussi à proximité.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du syndic Grégoire Junod et des municipaux Natacha Litzistorf (logement) et David Payot (écoles). La partie officielle a été agrémentée par des chants d'élèves. Elle a été suivie d'un apéritif, ainsi que de visites guidées de l'école, de portes ouvertes de l'APEMS et de la bibliothèque.

Les festivités se poursuivent samedi, avec notamment une course d'orientation grand public dans le quartier. De nombreuses autres activités sont aussi prévues pour toute la population de 10h00 à 16h00 dans ce premier secteur de l'écoquartier.

