  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ukraine Plan américain: Zelensky se concerte avec ses alliés européens

ATS

21.11.2025 - 15:13

Volodymyr Zelensky espère pouvoir discuter "dans les prochains jours" avec Donald Trump (archives).
Volodymyr Zelensky espère pouvoir discuter "dans les prochains jours" avec Donald Trump (archives).
ATS

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est concerté vendredi avec les dirigeants français, allemand et britannique à propos du plan américain visant à mettre fin à l'invasion russe. Celui-ci est perçu à Kiev comme très favorable aux exigences du Kremlin.

Keystone-SDA

21.11.2025, 15:13

«Nous travaillons sur le document préparé par la partie américaine», a déclaré M. Zelensky sur X à l'issue d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz. «Ce plan doit assurer une paix réelle et digne» pour l'Ukraine, a-t-il cependant ajouté.

Des médias dont l'AFP ont publié ces propositions de 28 points soutenues par le président américain Donald Trump et qui demandent que Kiev cède des territoires occupés à la Russie, renonce à intégrer l'Otan, réduise ses forces armées et organise des élections dans la foulée.

Les dirigeants européens ont exprimé leur soutien à Kiev après leur entretien avec M. Zelensky. Paris, Berlin, Londres affirment que toute décision sur l'Ukraine nécessite le «consensus» des Européens et de l'Otan, a indiqué l'Elysée.

Selon la chancellerie allemande, les trois dirigeants ont acté leur volonté de «préserver à long terme les intérêts vitaux européens et ukrainiens».

Les Européens souhaitent que «les forces armées ukrainiennes soient capables de défendre efficacement la souveraineté de l'Ukraine», a précisé la chancellerie dans un communiqué.

Concessions pour l'Ukraine

Un responsable américain a déclaré jeudi que le plan proposé pour l'Ukraine comprenait des garanties de sécurité de la part de Washington et de ses alliés européens équivalentes à celles de l'Otan en cas de future attaque, confirmant des informations de presse.

Selon ce plan, vu par l'AFP, Kiev devrait s'engager à ne jamais rejoindre l'Otan et n'obtiendrait pas de déploiement de forces occidentales sur son sol, même si le plan prévoit des avions de combat européens en Pologne pour protéger le pays.

Le plan en 28 points des Etats-Unis reprend plusieurs demandes formulées par le Kremlin de longue date et rejetées par Kiev auparavant. Il prévoit que Kiev cède l'est du pays à Moscou et accepte l'occupation d'une partie du sud de l'Ukraine.

Les deux régions du bassin minier et industriel du Donbass, Donetsk et Lougansk (est), ainsi que la Crimée annexée en 2014, seraient «reconnues de facto comme russes, y compris par les Etats-Unis», et Moscou recevrait d'autres territoires ukrainiens qui sont encore aujourd'hui sous le contrôle de Kiev.

La Russie verrait également son isolation de l'Occident prendre fin avec sa réintégration au G8 et la levée progressive des sanctions, ainsi que son souhait d'éloigner à jamais Kiev de l'Alliance atlantique entériné dans la Constitution ukrainienne.

Kiev, qui demandait des garanties de sécurité via notamment la présence de troupes européennes, devrait limiter son armée à 600'000 militaires et se contenter d'une protection par des avions de combats européens basés en Pologne, tandis que l'Otan s'engagerait à ne pas stationner de troupes en Ukraine.

Kiev devrait organiser des élections sous 100 jours, un point qui fait ici encore écho aux revendications de Moscou qui insiste sur la destitution du président Zelensky.

«L'espace se réduit»

La Russie a envahi à deux reprises l'Ukraine, une fois en 2014 pour annexer la Crimée puis en février 2022, déclenchant la guerre en cours, pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale.

Moscou a aussi orchestré un conflit armé en soutenant des séparatistes prorusses dans la partie orientale de l'Ukraine à partir de 2014.

La Russie, dont les troupes continuent de revendiquer chaque semaine la prise de nouveaux villages le long de la ligne du front, a pressé le président ukrainien de négocier «maintenant» plutôt que de risquer de perdre davantage de territoire.

«L'espace pour prendre des décisions pour lui se réduit à mesure qu'il perd des territoires», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors de son briefing quotidien auquel participait l'AFP.

M. Zelensky a par ailleurs indiqué jeudi espérer pouvoir discuter «dans les prochains jours» avec Donald Trump, avec lequel il entretient des relations houleuses.

Volodymyr Zelensky «s'attend à des négociations très difficiles» la semaine prochaine avec les Américains, a déclaré vendredi à l'AFP Nikita Potouraïev, un député du parti présidentiel, qui a participé la veille à une rencontre des parlementaires avec le chef de l'Etat.

Les plus lus

«Elle m'a appelé» - L'ancien chirurgien de Lara Gut-Behrami pessimiste
Romandie sous la neige: un réveil blanc avant un week-end glacé
55 ans derrière les barreaux: décès du plus ancien prisonnier de France