Dans le cadre du Plan directeur localisé (PDL) Gare-Lac accepté en 2015, la Ville d'Yverdon a soumis aux services cantonaux pour examen préliminaire le projet de plan d'affectation Sports (PA Sports). Ce dernier est situé entre la rue de l'Industrie, l'avenue des Sports et les voies de chemin de fer jusqu'au chemin de la Grève de Clendy, rappellent la Ville ainsi que les autorités cantonales et fédérales lundi dans un communiqué.

Au coeur des discussions et au terme de multiples consultations, impliquant également l'Office fédéral de la culture, il s'avère que le secteur à l'est du Buron doit être considéré comme inconstructible, même si des bâtiments y ont été érigés par le passé et que de nouveaux quartiers y étaient planifiés. Les propriétaires ont été avisés au préalable de cette évolution du projet, poursuit le communiqué.

Patrimoine exceptionnel

En effet, la découverte de vestiges d'habitats palafittiques depuis les années 1960 a mis en lumière un patrimoine archéologique exceptionnel. Ce vaste complexe, composé d'une douzaine de villages occupés du néolithique moyen à l'âge du bronze ancien, est considéré comme l'un des ensembles les plus importants de Suisse.

En 2011, le lieu a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sous le nom «Yverdon-Baie de Clendy». Il fait partie de l'un des 111 éléments du bien sériel transnational «Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes».

Cette inscription, partagée par six pays de l'arc alpin, reconnaît sa valeur universelle exceptionnelle. Ce bien est donc placé sous la surveillance conjointe de la Ville, du Canton et de la Confédération.

Deux démarches distinctes

Initialement, le PA Sports avait été prévu pour accueillir environ 1200 habitants. Il sera remplacé par deux démarches distinctes. Le secteur situé sur les parcelles à l’ouest du Buron sera affecté par le futur PA Industrie. Ce projet pourra démarrer cette année et prévoit d’accueillir une école primaire et des logements pour environ 460 habitants.

Cette future planification permettra de concrétiser le projet Gare-Lac conjointement aux PA Ancien-Stand et Pêcheurs, dont les travaux d'élaboration se poursuivent.

Valoriser le patrimoine

Dans le secteur sous protection archéologique, l'exploitation et l'entretien des bâtiments existants seront admis. Les projets de transformations devront être soumis à l'archéologie cantonale et les nouvelles constructions seront exclues. Le statut des parcelles de ce secteur sera précisé dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal.

Les logements prévus initialement pour 800 habitants et qui ne pourront pas y être réalisés seront en principe reportés sur d'autres projets de développement urbain à Yverdon. Au vu de la valeur patrimoniale et culturelle de ces vestiges, Ville, Canton et Confédération vont s'atteler à leur valorisation, sur site et au Musée d'Yverdon et Région.

