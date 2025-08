La Suisse demande aux autres Etats d'oeuvrer à un accord «historique» contre la pollution plastique. Au début de dix jours de négociations à Genève, la cheffe de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a appelé mardi à un «signal fort pour le multilatéralisme».

La cheffe de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) Katrin Schneeberger souhaite "un signal fort pour le multilatéralisme" avec un accord pour éliminer la pollution plastique. ATS

Keystone-SDA ATS

Après trois ans de discussions, plus de 170 pays vont essayer d'arracher un traité contraignant. «Nous voulons mettre un terme à la pollution plastique. Nous voulons protéger la santé humaine et l'environnement. Et nous voulons le faire maintenant», a dit Katrin Schneeberger.

«Le moment est largement venu d'atteindre un accord», a renchéri la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) Inger Andersen. Mais elle admet que du beaucoup de travail reste à faire.

Il faudra notamment convaincre quelques pays pétroliers qui ont bloqué le processus il y a quelques mois en Corée du Sud d'accepter un accord sur tout «le cycle» du plastique, de la production à la gestion des déchets. Sans avancée, trois fois plus de plastique pourrait circuler d'ici 2060.