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Cosplay Fantasy Basel bat son record de fréquentation avec 103'000 visiteurs

ATS

16.5.2026 - 20:03

Le Swiss Comic Con – ou Fantasy Basel – a attiré 103'000 visiteurs au bord du Rhin pendant le week-end de l'Ascension. Les curieux sont venus célébrer le cinéma, les jeux vidéo, les anime, la bande dessinée, la fantasy et le cosplay. Selon les organisateurs, ce sont surtout les spectacles de cosplay qui ont suscité l'enthousiasme.

La première édition de Fantasy Basel a eu lieu en 2015 et a attiré 20'000 visiteurs sur une surface d’exposition de 15'000 mètres carrés.
La première édition de Fantasy Basel a eu lieu en 2015 et a attiré 20'000 visiteurs sur une surface d’exposition de 15'000 mètres carrés.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.05.2026, 20:03

Cette année, le salon Fantasy Basel a attiré plus de 850 stands, huit scènes et 45 invités de marque issus de divers domaines du divertissement dans les halls d'exposition. Sur plus de 100'000 mètres carrés, les fans ont pu s'immerger dans des univers fantastiques.

Pour le Cosplay Village, 27 stars et invités venus de Suisse et de l'étranger étaient attendus. De plus, un concours de cosplay a eu lieu chaque après-midi sur la scène principale, avec des cosplays suisses le jeudi, des nouveaux venus le vendredi et des performances internationales le samedi.

Exposition. Polymanga a attiré plus de 50'000 visiteurs à Beaulieu

ExpositionPolymanga a attiré plus de 50'000 visiteurs à Beaulieu

Le cosplay est un mot-valise formé à partir de «costume» et «play, où tout le monde, des fans amateurs aux professionnels, enfile les costumes de personnages (costume) et en joue les rôles (play). Il convient de respecter le code de conduite. En principe, il est interdit de photographier ou de toucher une personne sans son consentement.

La première édition de Fantasy Basel a eu lieu en 2015 et a attiré 20'000 visiteurs sur une surface d’exposition de 15'000 mètres carrés. L’année dernière, 97'000 personnes se sont rendues au salon, qui s’étendait sur 100'000 mètres carrés.

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