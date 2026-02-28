  1. Clients Privés
Berne Plus de 1000 personnes solidaires avec l'Ukraine

ATS

28.2.2026 - 14:39

Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées samedi à Berne pour montrer leur solidarité avec les personnes vivant en Ukraine. Les manifestants ont dénoncé l'agression russe permanente.

Plus de 1000 personnes se sont réunies samedi à Berne pour manifester leur solidarité avec des personnes vivant en Ukraine (archives).
Plus de 1000 personnes se sont réunies samedi à Berne pour manifester leur solidarité avec des personnes vivant en Ukraine (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.02.2026, 14:39

28.02.2026, 14:52

Un défilé s'est rendu sur Place fédérale, selon un journaliste de l'agence d'information Keystone-ATS. Les participants ont notamment réclamé une application plus stricte des sanctions contre la Russie et un soutien économique accru à l'Ukraine. Ils jugent que le pays a notamment besoin d'aide pour reconstruire ses infrastructures énergétiques détruites.

Actu et dicton du jour. Crans-Montana: L'Office fédéral de la justice aurait «manqué de respect» aux Italiens

Actu et dicton du jourCrans-Montana: L'Office fédéral de la justice aurait «manqué de respect» aux Italiens

Les manifestants ont demandé à la Suisse de jouer un rôle actif dans la poursuite des crimes de guerre. Le rassemblement avait été organisé par l'Association ukrainienne en Suisse, en collaboration avec d'autres organisations.

